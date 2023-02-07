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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:01

  beee написав:Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є

Дуже просто вивозять. Існує послуга, коштує 1% - 1,5% від суми. Обмін кеша. Ви за кордоном отримує кошти, а ваш представник передає еквівалентну суму в Україні. Обмін проходить одночасно, з підтвердженням сторонами отримання.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Цікаве спостереження на рахунок збереження коштів. Декілька потенційних покупців зберігають кошти за кордоном. (Не Польща, бо немає вільних скриньок )
Не знаю, чи декілька прикладів це система чи ні.
Мотиви цілком зрозумілі, можливість також відкрита європейськими країнами.
Цікаво, як вивозять, хоча здогадки є

Дуже просто вивозять. Існує послуга, коштує 1% - 1,5% від суми. Обмін кеша. Ви за кордоном отримує кошти, а ваш представник передаєте еквівалентну суму в Україні. Обмін проходить одночасно, з підтвердженням сторонами отримання.
Через стейблкоины? Я вообще через п2п 60 куе вывел с плюсом 5%.
Но сомневаюсь, что это массово
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:14

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги.

Не забудьте про мільйони квадратних метрів, які звільняться після того, як чоловіки поїдуть до дружин в Європу. Особливо на заході

Я за останній час стільки історій наслухалася, що багатьом вже не буде до кого їхати. А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС? "Ну не выгонят же нас после войны" (с)
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:21

  Natt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги.

Не забудьте про мільйони квадратних метрів, які звільняться після того, як чоловіки поїдуть до дружин в Європу. Особливо на заході

А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС? "Ну не выгонят же нас после войны" (с)

Бу-га-га
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:21

  Natt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Але ж паралельно накопичується відкладений попит. Багато хто розмірковує як Реус - ніби ціни падатимуть. І майже всі відкладають купівлю на після нашої перемоги.

Не забудьте про мільйони квадратних метрів, які звільняться після того, як чоловіки поїдуть до дружин в Європу. Особливо на заході

Я за останній час стільки історій наслухалася, що багатьом вже не буде до кого їхати. А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС? "Ну не выгонят же нас после войны" (с)

Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:25

  antey1969 написав:Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:34

  antey1969 написав:Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

Мову вивчать та влаштуються на роботу відсотки. Наприклад, сестра моєї дружини - забила на австрійську і вже повернулась до України, до чоловіка. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
Вивчити іноземну мову - дуже важко. Майже неможливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:37

  Natt написав:
  antey1969 написав:Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.
В основном поляки на бусах город шерстили.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:38

  airmax78 написав:Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.
vitaliian
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