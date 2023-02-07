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#<1 ... 389390391392 Додано: Вів 07 лют, 2023 12:39 airmax78 написав: antey1969 написав: Так и есть.

Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.

Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять. Так и есть.Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

Мову вивчать та влаштуються на роботу відсотки. Наприклад, сестра моєї дружини - забила на австрійську і вже повернулась до України, до чоловіка. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.

Вивчити іноземну мову - дуже важко. Майже неможливо. Мову вивчать та влаштуються на роботу відсотки. Наприклад, сестра моєї дружини - забила на австрійську і вже повернулась до України, до чоловіка. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.Вивчити іноземну мову - дуже важко. Майже неможливо.



"забила на австрійську"

... "забила на австрійську"... finuser521

Повідомлень: 16 З нами з: 29.06.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:49 vitaliian написав: airmax78 написав: Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить. пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное. пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.

В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять. В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять. airmax78 Повідомлень: 41797 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:51 antey1969 написав: Natt написав: antey1969 написав: Так и есть.

Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.

Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять. Так и есть.Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д. А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.

В основном поляки на бусах город шерстили. Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.В основном поляки на бусах город шерстили.

Про шпермюль видосики смотрю одного чувака, на електронике в основном специализируется. Бывают довольно ценные находки. Раз деку касетную рабочую японской фирмы нашел(первый раз такое название вижу). На Ебее такая около двушки евро стоит. 😳 Про шпермюль видосики смотрю одного чувака, на електронике в основном специализируется. Бывают довольно ценные находки. Раз деку касетную рабочую японской фирмы нашел(первый раз такое название вижу). На Ебее такая около двушки евро стоит. 😳 Bolt Повідомлень: 1576 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:53 antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.

В основном поляки на бусах город шерстили. Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.В основном поляки на бусах город шерстили.

З яким житлом? А що в них з працевлаштуванням? Що із знанням діалекту австрійської мови? З яким житлом? А що в них з працевлаштуванням? Що із знанням діалекту австрійської мови? airmax78 Повідомлень: 41797 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:54 airmax78 написав: В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять а раньше в женщине ценили её душевные качества. а раньше в женщине ценили её душевные качества. vitaliian

Повідомлень: 16711 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2098 раз. Подякували: 2979 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:54 antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье? Кто оплачивает этим 90% жилье? Natt

Повідомлень: 1934 З нами з: 09.08.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 12:56 vitaliian написав: airmax78 написав: В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять а раньше в женщине ценили её душевные качества. а раньше в женщине ценили её душевные качества.

Австрійці дуже практичні. Австрійці дуже практичні. airmax78 Повідомлень: 41797 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 13:21 Natt написав: antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье? Кто оплачивает этим 90% жилье?

Німецька держава, хто ж ще? Німецька держава, хто ж ще? airmax78 Повідомлень: 41797 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 13:26 Natt написав: antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье? Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.

Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.

Не жирно, но для старта сойдёт. В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.Не жирно, но для старта сойдёт. antey1969 1

Повідомлень: 11715 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 389390391392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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