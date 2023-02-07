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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:39

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

Мову вивчать та влаштуються на роботу відсотки. Наприклад, сестра моєї дружини - забила на австрійську і вже повернулась до України, до чоловіка. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
Вивчити іноземну мову - дуже важко. Майже неможливо.


"забила на австрійську"
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finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:49

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.

В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:51

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  antey1969 написав:Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.

А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.
В основном поляки на бусах город шерстили.

Про шпермюль видосики смотрю одного чувака, на електронике в основном специализируется. Бывают довольно ценные находки. Раз деку касетную рабочую японской фирмы нашел(первый раз такое название вижу). На Ебее такая около двушки евро стоит. 😳
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:53

  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.
В основном поляки на бусах город шерстили.

З яким житлом? А що в них з працевлаштуванням? Що із знанням діалекту австрійської мови?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:54

  airmax78 написав:В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять
а раньше в женщине ценили её душевные качества.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:54

  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:56

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять
а раньше в женщине ценили её душевные качества.

Австрійці дуже практичні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:21

  Natt написав:
  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье?

Німецька держава, хто ж ще?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:26

  Natt написав:
  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.
Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.
Не жирно, но для старта сойдёт.
antey1969
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