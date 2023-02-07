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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:39
airmax78 написав: antey1969 написав:
Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.
Мову вивчать та влаштуються на роботу відсотки. Наприклад, сестра моєї дружини - забила на австрійську і вже повернулась до України, до чоловіка. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
Вивчити іноземну мову - дуже важко. Майже неможливо.
"забила на австрійську"
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:49
vitaliian написав: airmax78 написав:
Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.
В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:51
antey1969 написав: Natt написав: antey1969 написав:
Так и есть.
Прецидентов, чтобы миллионы уже освоившихся в ЕС мигрантов(жилье+дети в школах+язык) попытались выдворить еще никогда не было.
Если еще и на работу выйдут, то ЕС сам станет из кожи лезть, чтобы их не потерять.
А если на работу не выйдут, пособие и социальное жилье заберут, жить как? Дополнительные нахлебники там сильно нужны, своих мало? Прийти с улицы и снять жилье там не так легко - покажь докУменты, что ты в стране законно и можешь платить за крышу над головой, внеси залоговую сумму за 6 мес. и т.д.
Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.
В основном поляки на бусах город шерстили.
Про шпермюль видосики смотрю одного чувака, на електронике в основном специализируется. Бывают довольно ценные находки. Раз деку касетную рабочую японской фирмы нашел(первый раз такое название вижу). На Ебее такая около двушки евро стоит. 😳
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:53
antey1969 написав:
Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Мало того, расселенный поначалу в деревни народ постепенно переезжает из деревень в города. У нас намедни шпармюл выбрасывали(старую мебель, технику), так оказалось, что квартиры наших уже с лета забиты мебелью под завязку.
В основном поляки на бусах город шерстили.
З яким житлом? А що в них з працевлаштуванням? Що із знанням діалекту австрійської мови?
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:54
antey1969 написав:
Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Кто оплачивает этим 90% жилье?
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Natt
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:59
vitaliian написав: Примат написав:vitaliian
а сами живут в летних кухнях круглый год, в дом не заходят, он как музей
Скорее не музей а вечная стройка. Он что-то около 70куе вложил и говорит ещё 20 надо, это его доход за год. Но уезжать не собирается. Он в своем селе большой человек, а в Польше кто? И главный вопрос кому достанется дом после их смерти. Верит что дети вернутся... Я постеснялся спросить
Natt написав:
А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж
за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
Звучить як план.
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flyman
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:03
flyman написав:
Звучить як план
планокуры заценят
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:04
flyman написав: vitaliian написав: Natt написав:
А ще знаєте, на якій підставі багато наших співгромадян збирається залишитися в ЄС?
самое разумное что я слышал выйдут замуж за местных, получат гражданство, разведутся и выйдут снова замуж
за своего бывшего (или основного) украинского мужа.
Звучить як план.
А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоне
верная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:13
flyman написав: Natt написав:
А наш Вася будет все это время смиренно ждать, пока его благоне
верная будет кувыркаться с временным иностранным мужем, ага. Классный план.
Вийти замуж і кувиркаться, не слова синоніми.
В неї 3 роки голова болітиме?
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Natt
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:21
Natt написав: antey1969 написав:
Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.
Кто оплачивает этим 90% жилье?
Німецька держава, хто ж ще?
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