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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:26

  Natt написав:
  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.
Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.
Не жирно, но для старта сойдёт.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:36

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  antey1969 написав:Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.

Вот и у меня +/- такая же информация. Ну вот, закончилась война, временную защиту сняли, а с ней и социалку, и оплату жилья, и курсы. Что дальше?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:49

Natt
Народ уже работу начинает присматривать.
Причем, на минималку уже не хотят
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 13:52

  antey1969 написав:Natt
Народ уже работу начинает присматривать.
Причем, на минималку уже не хотят

Это прекрасно. И опыт изучения другого языка - это прекрасно. В школах пока проблема, маленькие городки дают достаточное образование для проф.тех.училища, но не высших учебных заведений больших городов.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:44

  antey1969 написав:Natt
Народ уже работу начинает присматривать.
Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,

в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.

Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.

Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:55

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Natt
Народ уже работу начинает присматривать.
Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,

в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.

Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.

Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.

Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.
airmax78
 
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