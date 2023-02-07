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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 390391392393 Додано: Вів 07 лют, 2023 13:26 Natt написав: antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье? Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.

Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.

Не жирно, но для старта сойдёт. В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.Вобщем-то городок небольшой, аренда недорогая. Один работающий в семье на минималку фактически может ее содержать, включая отпуск раз в году к примеру в Турцию или в Грецию.Не жирно, но для старта сойдёт. antey1969 1

Повідомлень: 11716 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 13:36 antey1969 написав: Natt написав: antey1969 написав: Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Вы удивитесь, но более 90% наших в Германии уже с жильем, и это официально.

Кто оплачивает этим 90% жилье? Кто оплачивает этим 90% жилье?

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.

В основном Джобцентр, пенсионерам Социаламт. Пока всех гонят на курсы до В1, но с высшим образованием уже и на В2 первых отправили. Опять же, все оплачивает Джобцентр, и переводы дипломов тоже.

Вот и у меня +/- такая же информация. Ну вот, закончилась война, временную защиту сняли, а с ней и социалку, и оплату жилья, и курсы. Что дальше? Вот и у меня +/- такая же информация. Ну вот, закончилась война, временную защиту сняли, а с ней и социалку, и оплату жилья, и курсы. Что дальше? Natt

Повідомлень: 1935 З нами з: 09.08.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 13:49 Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят antey1969 1

Повідомлень: 11716 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 13:52 antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

Это прекрасно. И опыт изучения другого языка - это прекрасно. В школах пока проблема, маленькие городки дают достаточное образование для проф.тех.училища, но не высших учебных заведений больших городов. Это прекрасно. И опыт изучения другого языка - это прекрасно. В школах пока проблема, маленькие городки дают достаточное образование для проф.тех.училища, но не высших учебных заведений больших городов. stm

Повідомлень: 3635 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 14:44 antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,



в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.



Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.



Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.



На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. vitaliian

Повідомлень: 16713 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2099 раз. Подякували: 2980 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 14:55 vitaliian написав: antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,



в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.



Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.



Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.



На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.

Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко. Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко. airmax78 Повідомлень: 41797 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 390391392393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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