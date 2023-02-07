|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:13
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.
В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.
і не падкі на борщі та каклєти
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30551
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лют, 2023 19:22
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши.
я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.
Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.
Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16721
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2099 раз.
- Подякували: 2982 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор