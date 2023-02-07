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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:13

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.

В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

і не падкі на борщі та каклєти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши.
я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.

Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.

Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно.
vitaliian
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