Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 391392393394 Додано: Вів 07 лют, 2023 18:13 airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав: Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить. Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить. пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное. пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.

В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять. В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

і не падкі на борщі та каклєти і не падкі на борщі та каклєти flyman

Повідомлень: 30556 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1444 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 19:22 airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав: Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши. Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши. я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого. я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.

Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ. Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.

Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно. Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно. vitaliian

Повідомлень: 16730 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2100 раз. Подякували: 2982 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять. В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників?

https://www.unian.ua/world/63159-bush-p ... rieyu.html Буш переплутав Австралію з Австрією

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників? Ой+

Повідомлень: 5606 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 874 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 21:55 airmax78 написав: vitaliian написав: antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,



в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.



Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.



Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.



На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.

Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.

И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%. Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%.

На українську в Німеччині ще поки не перейшли, але вже суттєво зменшили поріг призначення рівня В1 " курсантам". В листопаді з групи в 20 чоловік В1 отримувало 3 чол, потім дуже довго не було звісток про сдачу екзамена,мабуть,думали " що з цим робить?". Потім в групах, які здавали на початку грудня успєваємость різко возросла( оцінки виставили аж 21 січня!!!). Далі привожу цитату чоловіка з цієї групи:

"Просили сказать статистику тех, кто сдал DTZ B1 из нашей группы, получили сегодня результаты. Сдали 9/18 = 50%.



Части экзамена по возрастанию сложности (по мнению коллег и % набранных баллов):



- Sprechen

- Lesen

- Hören

- Schreiben

І далі теж цитати:



Запитання: Шпрехен самий легкий?



Виходе, що так. Я боявся за шпрехен, але він 100/100 взагалі. Тобто якщо +- 2 слова можеш сказати та скласти в речення, то вже є шанси на В1. А в шрайбен складніше. В мене, наприклад, 17/20. Поріг наче 15/20 На українську в Німеччині ще поки не перейшли, але вже суттєво зменшили поріг призначення рівня В1 " курсантам". В листопаді з групи в 20 чоловік В1 отримувало 3 чол, потім дуже довго не було звісток про сдачу екзамена,мабуть,думали " що з цим робить?". Потім в групах, які здавали на початку грудня успєваємость різко возросла( оцінки виставили аж 21 січня!!!). Далі привожу цитату чоловіка з цієї групи:"Просили сказать статистику тех, кто сдал DTZ B1 из нашей группы, получили сегодня результаты. Сдали 9/18 = 50%.Части экзамена по возрастанию сложности (по мнению коллег и % набранных баллов):- Sprechen- Lesen- Hören- SchreibenІ далі теж цитати:Запитання: Шпрехен самий легкий?Виходе, що так. Я боявся за шпрехен, але він 100/100 взагалі. Тобто якщо +- 2 слова можеш сказати та скласти в речення, то вже є шанси на В1. А в шрайбен складніше. В мене, наприклад, 17/20. Поріг наче 15/20 Wisznia2021 Повідомлень: 257 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:05 vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Я сама поразилась по поводу должности " официант":))

Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить. Я сама поразилась по поводу должности " официант":))Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить. Wisznia2021 Повідомлень: 257 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:10 vitaliian написав: airmax78 написав: vitaliian написав: я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого. я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.

Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ. Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.

Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно. Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно.

"Гражданка"- ой, как не скоро!!!! Не всі витримують цей срок:)) "Гражданка"- ой, как не скоро!!!! Не всі витримують цей срок:)) Wisznia2021 Повідомлень: 257 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12 Ой+ написав: А ви вже і на Австралію невод закинули? А ви вже і на Австралію невод закинули?

Мабуть, місцевий сленг Мабуть, місцевий сленг Wisznia2021 Повідомлень: 257 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:27 Wisznia2021 написав: vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Я сама поразилась по поводу должности " официант":))

Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить. Я сама поразилась по поводу должности " официант":))Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить.

Або одна людина приймає замовлення, а інша вже розносить їжу. Або одна людина приймає замовлення, а інша вже розносить їжу. Gastarbaiter Повідомлень: 2359 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:33 Ой+ написав: airmax78 написав: В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять. В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників?

https://www.unian.ua/world/63159-bush-p ... rieyu.html Буш переплутав Австралію з Австрією

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників?

Це два братських народи, тому я їх плутаю. Це два братських народи, тому я їх плутаю. airmax78 Повідомлень: 41817 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 391392393394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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