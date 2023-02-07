RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:13

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Донька її 19 років поки що з нами, намагається вивчити, але поки що щось не дуже виходить.
пусть замуж там выходит. Небось за ваш счёт живёт. Ещё и курит наверное.

В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

і не падкі на борщі та каклєти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30556
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши.
я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.

Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.

Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16730
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників?
Буш переплутав Австралію з Австрією https://www.unian.ua/world/63159-bush-p ... rieyu.html

Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5606
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:55

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Natt
Народ уже работу начинает присматривать.
Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,

в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.

Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.

Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.

Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.
И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%.

На українську в Німеччині ще поки не перейшли, але вже суттєво зменшили поріг призначення рівня В1 " курсантам". В листопаді з групи в 20 чоловік В1 отримувало 3 чол, потім дуже довго не було звісток про сдачу екзамена,мабуть,думали " що з цим робить?". Потім в групах, які здавали на початку грудня успєваємость різко возросла( оцінки виставили аж 21 січня!!!). Далі привожу цитату чоловіка з цієї групи:
"Просили сказать статистику тех, кто сдал DTZ B1 из нашей группы, получили сегодня результаты. Сдали 9/18 = 50%.

Части экзамена по возрастанию сложности (по мнению коллег и % набранных баллов):

- Sprechen
- Lesen
- Hören
- Schreiben
І далі теж цитати:

Запитання: Шпрехен самий легкий?

Виходе, що так. Я боявся за шпрехен, але він 100/100 взагалі. Тобто якщо +- 2 слова можеш сказати та скласти в речення, то вже є шанси на В1. А в шрайбен складніше. В мене, наприклад, 17/20. Поріг наче 15/20
Wisznia2021
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:05

  vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Я сама поразилась по поводу должности " официант":))
Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:10

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.

Или на горошине, накрытой 15ю тюфяками заставляют спать и смотрят на реакцию. Очень консервативный тут народ.

Смысл игры в том, что после свадьбы ты хоть уже и гражданка, но всё та же горничная, только уже бесплатно.

"Гражданка"- ой, как не скоро!!!! Не всі витримують цей срок:))
Wisznia2021
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12

  Ой+ написав:А ви вже і на Австралію невод закинули?

Мабуть, місцевий сленг
Wisznia2021
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:27

  Wisznia2021 написав:
  vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.

Я сама поразилась по поводу должности " официант":))
Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить.

Або одна людина приймає замовлення, а інша вже розносить їжу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 26.02.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:33

  Ой+ написав:
  airmax78 написав:В неї приданого немає, а австралійських чоловіків жінки без приданого не цікавлять.

А ви вже і на Австралію невод закинули? Чи це в дусі союзників?
Буш переплутав Австралію з Австрією https://www.unian.ua/world/63159-bush-p ... rieyu.html

Зображення

Це два братських народи, тому я їх плутаю.
airmax78
 
Повідомлень: 41817
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5139 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 391392393394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (108)
07.02.2023 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.