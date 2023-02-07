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antey1969 написав:Natt Народ уже работу начинает присматривать. Причем, на минималку уже не хотят
То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,
в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.
Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.
Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.
На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.
Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко. И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%.
На українську в Німеччині ще поки не перейшли, але вже суттєво зменшили поріг призначення рівня В1 " курсантам". В листопаді з групи в 20 чоловік В1 отримувало 3 чол, потім дуже довго не було звісток про сдачу екзамена,мабуть,думали " що з цим робить?". Потім в групах, які здавали на початку грудня успєваємость різко возросла( оцінки виставили аж 21 січня!!!). Далі привожу цитату чоловіка з цієї групи: "Просили сказать статистику тех, кто сдал DTZ B1 из нашей группы, получили сегодня результаты. Сдали 9/18 = 50%.
Части экзамена по возрастанию сложности (по мнению коллег и % набранных баллов):
- Sprechen - Lesen - Hören - Schreiben І далі теж цитати:
Запитання: Шпрехен самий легкий?
Виходе, що так. Я боявся за шпрехен, але він 100/100 взагалі. Тобто якщо +- 2 слова можеш сказати та скласти в речення, то вже є шанси на В1. А в шрайбен складніше. В мене, наприклад, 17/20. Поріг наче 15/20
vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.
Я сама поразилась по поводу должности " официант":)) Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить.
vitaliian написав: Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.
Я сама поразилась по поводу должности " официант":)) Надо очень чётенько почути, якщо раптом людина попередить, що не вживає деякі продукти. І якщо раптом через те,що офіціянт недочув і не передав і людині стало зле, то це кримінальна справа. Ну, типу, лактозу чи ще щось не переносить.
Або одна людина приймає замовлення, а інша вже розносить їжу.
adeges написав: Репарации вошли в п. 6, поэтому не принимается
в 400м сидят мои 10к, безо всяких планов их вложения в КРЖН. И таких как я, там очень много.
здесь лучше посмотреть на мизерность суммы на 30 млн населения! 30% доходность при полном отсутствии риска и отсутствии альтернатив вложения - и всего 1300 долларов на нос - это ж слезы. это карманные деньги обывателей, которые пытаются поддержать сжимающиеся сбережения, спасти получаемую гривну или деньги спекулянтов
В п.6 сидит еще ярдов 400 как минимум. Адегес, Прохожий Вам объяснял, что КРЖН - это рынок не для 30 млн. И социальный бакс - это аттракцион не для 30 млн.
тут я конечно прое-ал: но спасибо, что написали. т.е. п. 10 вычеркиваем тоже? он уже не актуален, что ли? А то я совсем запутался в потоке аргументов про возращающихся беженцев.
социальный бакс - это что, бином ньютона. нужно специальное образование?
Ничего не бином ньютона, но, почему-то одни зарабатывают, а другие только смотрят со стороны. Хотя, имхо, социальный бакс - тема с душком. Мне не нра. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым. 1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю. 2) UK и Швейцария - то же самое. 3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже. 4) Польша - один большой вопрос.