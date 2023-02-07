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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:39

  airmax78 написав:По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.
2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.


Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )

Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.

Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:44

  adeges написав:
  airmax78 написав:По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.
2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.


Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )

Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.

Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем?

Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?
А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:47

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.
2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.


Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )

Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.

Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем?

Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?
А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.


Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.
Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:56

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Пропустили 400 лямов "социальных" баксов
в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег.

це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться 8)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:06

  airmax78 написав:Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?
А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.

4 млн. повертаються із азиля та обвалюють ціни викинувши одночасно на ринок свої квіточки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:21

  adeges написав:
  airmax78 написав:Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?
А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.


Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.
Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем?

Меньше эмоций. Когда я пишу что КРЖН - это рынок не для всех 30 млн. я говорю о том, потенциальных покупателей среди 30 млн. - десятые процента, потенциальных арендаторов - проценты. Кстати, раз мы говорим о 30 млн. то выехавших из Украины беженцев в 30 млн. уже нет.
Возвращенцы могут быть и не быть игроками на КРЖН (примерно в таком же соотношении как и те кто остались в Украине). Но очевидно, что КРЖН они поддержат косвенно. В чем вы тут увидели трусы, кресты и т.д.?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:23

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Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:25

  antey1969 написав:Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).
В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат.

Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:31

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Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:34

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).
В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат.

Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно.

Хёрен, Лезен, Шрайбен на В2, разговорный оцениваю на В1. Но если цель сдать экзамен - то В2. Даже сертификат есть.

Блд, как меня бесят эти буквочки, которые вообще ничего не означают, как мы видели на предыдущей странице. Вы поддерживать грамотный разговор на любую тему с нейтив-спикером можете? Сколько часов у вас займет написание эссе длиной в 1 стр. А4?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 07 лют, 2023 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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