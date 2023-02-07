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#<1 ... 393394395396> Додано: Вів 07 лют, 2023 22:39 airmax78 написав: По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.

1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.

2) UK и Швейцария - то же самое.

3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.

4) Польша - один большой вопрос. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.4) Польша - один большой вопрос.



Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )



Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.



Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем? Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем? adeges Повідомлень: 4123 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 879 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:44 adeges написав: airmax78 написав: По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.

1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.

2) UK и Швейцария - то же самое.

3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.

4) Польша - один большой вопрос. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.4) Польша - один большой вопрос.



Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )



Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.



Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем? Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем?

Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?

А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п. Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п. airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:47 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.

1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.

2) UK и Швейцария - то же самое.

3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.

4) Польша - один большой вопрос. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.4) Польша - один большой вопрос.



Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )



Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.



Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем? Да, не. Тут не нужно аргументов. Я принимаю, что вышибут 8.5 млн как аксиому. Вы же сказали, а тут как с квиткой - не поспоришь )Просто не понимаю, как это злыдни на социале после возвращения могут оказать влияние на священный грааль КРЖН, открывающийся только достойным?? Ведь про достойных - это аксиома от Прохожего. Тут тоже не поспоришь.Вот я и спрашиваю, из ваших аргументов за рост КРЖН, беженцев, безжалостно выгнанных из теплых стран, вычеркиваем?

Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?

А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п. Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.



Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.

Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем? Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем? adeges Повідомлень: 4123 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 22:56 vitaliian написав: airmax78 написав: Пропустили 400 лямов "социальных" баксов Пропустили 400 лямов "социальных" баксов в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег. в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег.

це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться flyman

Повідомлень: 30560 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1444 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:06 airmax78 написав: Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?

А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п. Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.

4 млн. повертаються із азиля та обвалюють ціни викинувши одночасно на ринок свої квіточки 4 млн. повертаються із азиля та обвалюють ціни викинувши одночасно на ринок свої квіточки flyman

Повідомлень: 30560 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1444 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:21 adeges написав: airmax78 написав: Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?

А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п. Приведите аргумент в пользу того, что 8.5 млн. наших сограждан должны получить гражданство западно-европейских стран по окончании войны. Как награду за победу?А по поводу как могут повлиять - так тут же Ваш аргумент начинает работать - создадут спрос на товары и услуги (в т.ч. на аренду) - увеличат ВВП и т.д. и т.п.



Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.

Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем? Нет, но это положительно невозможно: вам нужно или трусы надеть, или крестик снять.Короче - аргумент про возвращенцев вычеркиваем, или все же оставляем?

Меньше эмоций. Когда я пишу что КРЖН - это рынок не для всех 30 млн. я говорю о том, потенциальных покупателей среди 30 млн. - десятые процента, потенциальных арендаторов - проценты. Кстати, раз мы говорим о 30 млн. то выехавших из Украины беженцев в 30 млн. уже нет.

Возвращенцы могут быть и не быть игроками на КРЖН (примерно в таком же соотношении как и те кто остались в Украине). Но очевидно, что КРЖН они поддержат косвенно. В чем вы тут увидели трусы, кресты и т.д.? Меньше эмоций. Когда я пишу что КРЖН - это рынок не для всех 30 млн. я говорю о том, потенциальных покупателей среди 30 млн. - десятые процента, потенциальных арендаторов - проценты. Кстати, раз мы говорим о 30 млн. то выехавших из Украины беженцев в 30 млн. уже нет.Возвращенцы могут быть и не быть игроками на КРЖН (примерно в таком же соотношении как и те кто остались в Украине). Но очевидно, что КРЖН они поддержат косвенно. В чем вы тут увидели трусы, кресты и т.д.? airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:23 Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:54, всього редагувалось 2 разів. antey1969 1

Повідомлень: 11721 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:25 antey1969 написав: Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).

В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат. Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат.

Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно. Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно. airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:31 Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11721 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:34 antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).

В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат. Срок аусвайсов до марта 2024(это пока).В первый год народ обустраивался: аренда квартир, мебель, одежда, дети в школу, язык. Дальше пойдет интеграция в рабочие цепочки и переход с аусвайсов с 24 статьей на рабочие. Некоторые даже блаукарты получат.

Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно. Антей, сколько вы уже живете в Германии и как оцениваете свой австрийский? Только давайте честно.

Хёрен, Лезен, Шрайбен на В2, разговорный оцениваю на В1. Но если цель сдать экзамен - то В2. Даже сертификат есть. Хёрен, Лезен, Шрайбен на В2, разговорный оцениваю на В1. Но если цель сдать экзамен - то В2. Даже сертификат есть.

Блд, как меня бесят эти буквочки, которые вообще ничего не означают, как мы видели на предыдущей странице. Вы поддерживать грамотный разговор на любую тему с нейтив-спикером можете? Сколько часов у вас займет написание эссе длиной в 1 стр. А4? Блд, как меня бесят эти буквочки, которые вообще ничего не означают, как мы видели на предыдущей странице. Вы поддерживать грамотный разговор на любую тему с нейтив-спикером можете? Сколько часов у вас займет написание эссе длиной в 1 стр. А4? Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 07 лют, 2023 23:36, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 393394395396> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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