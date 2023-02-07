Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 393394395396 Додано: Вів 07 лют, 2023 23:35 Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:54, всього редагувалось 2 разів. antey1969 1

Повідомлень: 11721 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:37 antey1969 написав: airmax78

Хз, не пробовал. Для работы это не требуется))). Хз, не пробовал. Для работы это не требуется))).

Для какой работы это не требуется? Горничной? Кассиром? Водителем грузового микроавтобуса? Для какой работы это не требуется? Горничной? Кассиром? Водителем грузового микроавтобуса? airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:40 Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:55, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11721 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:42 Re: Еміграція, заробітчанство И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами. Да, если ты и в Украине звезд с неба не хватал - это небольшая проблема. Но, повторюсь - это вопрос желания/нежелания оставаться со стороны наших, пока еще, сограждан. Вопрос желания/нежелания массово оставлять наших сограждан у себя австро-немецкими властями остается открытым. airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:44 antey1969 написав: airmax78

Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно? Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно?

Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет? Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет? airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52 flyman написав: vitaliian написав: airmax78 написав: Пропустили 400 лямов "социальных" баксов Пропустили 400 лямов "социальных" баксов в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег. в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег.

це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться

яким чином це попалу в тему еміграції з теми КРЖН? яким чином це попалу в тему еміграції з теми КРЖН? flyman

Повідомлень: 30560 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1444 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лют, 2023 23:54 airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78

Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно? Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно?

Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет? Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет?



Эрмакс, ну вам же повезло. Вы даже и немецкого не сильно пока знаете, да думаю что и английский у вас - не как у Шекспира. Сильно мешает это долгий бакс зашибать в Вене в вашем МФО? Эрмакс, ну вам же повезло. Вы даже и немецкого не сильно пока знаете, да думаю что и английский у вас - не как у Шекспира. Сильно мешает это долгий бакс зашибать в Вене в вашем МФО? adeges Повідомлень: 4123 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:02 adeges Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание. airmax78 Повідомлень: 41827 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 393394395396 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням reus,

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: adeges Serg-ik і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор