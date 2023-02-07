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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:35

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Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:37

  antey1969 написав:airmax78
Хз, не пробовал. Для работы это не требуется))).

Для какой работы это не требуется? Горничной? Кассиром? Водителем грузового микроавтобуса?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:40

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Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 07 лют, 2023 23:55, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:42

Re: Еміграція, заробітчанство

И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами. Да, если ты и в Украине звезд с неба не хватал - это небольшая проблема. Но, повторюсь - это вопрос желания/нежелания оставаться со стороны наших, пока еще, сограждан. Вопрос желания/нежелания массово оставлять наших сограждан у себя австро-немецкими властями остается открытым.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:44

  antey1969 написав:airmax78
Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно?

Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Пропустили 400 лямов "социальных" баксов
в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег.

це ж як карусєль клуба 100К гальмануть, це ж все бабло на КРЖН вивалиться 8)

яким чином це попалу в тему еміграції з теми КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:54

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:airmax78
Максим, если я вам отвечу, что для моей работы хватает - этого достаточно?

Это прекрасно, что у вас такая работа, которая не требует общения с местными на нормальном уровне. И если за нее еще и платят больше минималки. Но всем ли так повезет?


Эрмакс, ну вам же повезло. Вы даже и немецкого не сильно пока знаете, да думаю что и английский у вас - не как у Шекспира. Сильно мешает это долгий бакс зашибать в Вене в вашем МФО?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:02

adeges Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание.
airmax78
 
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