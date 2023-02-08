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#<1 ... 395396397398> Додано: Сер 08 лют, 2023 00:26 stm написав: airmax78 написав: Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю. Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю.

Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера. Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера.

Я ж только за. Только "подучит" - у одних растягивается на 5 лет, у других - на всю жизнь. Ну и как я и писал: если работа курьером устраивает, то почему нет?

Кстати, как только ты начинаешь работать, тем более +/-физически - всякое желание изучать язык (да и время на его изучение) у тебя пропадают. Видел это на примере сестры своей жены. Как только пошла работать - немецкий пошел по боку. Я ж только за. Только "подучит" - у одних растягивается на 5 лет, у других - на всю жизнь. Ну и как я и писал: если работа курьером устраивает, то почему нет?Кстати, как только ты начинаешь работать, тем более +/-физически - всякое желание изучать язык (да и время на его изучение) у тебя пропадают. Видел это на примере сестры своей жены. Как только пошла работать - немецкий пошел по боку. airmax78 Повідомлень: 41832 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:26 airmax78 написав: adeges Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание. Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание.

Максим, ваша беда в том, что вы не можете опуститься до взгляда на ситуацию со стороны простых украинских граждан. Поверьте, мало кто из них мог себе позволить приобрести трешку в центре Киева. Соответственно и потребности у них совсем другие, и запросы другие, и сравнительная база иная.

Второй ньюнс: вы почему-то не хотите взглянуть на ситуацию в динамике.

Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.

То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения. Максим, ваша беда в том, что вы не можете опуститься до взгляда на ситуацию со стороны простых украинских граждан. Поверьте, мало кто из них мог себе позволить приобрести трешку в центре Киева. Соответственно и потребности у них совсем другие, и запросы другие, и сравнительная база иная.Второй ньюнс: вы почему-то не хотите взглянуть на ситуацию в динамике.Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:28 antey1969 написав: airmax78 написав: adeges Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание. Короткую гривну. И в том-то и дело: я учу английский всю свою жизнь, 15 лет пишу и говорю на нем на работе и я до сих пор не чувствую себя способным свободно общаться на английском на любую тему. Только выходишь за рамки рабочих вопросов и начинаешь лихорадочно подбирать слова. О каком нах свободном или даже очень тугом немецком можно говорить после 1 года бесплатных курсов? Сдать экзамен даже не на B2, а на С1 и нормально говорить на немецком - это две ОГРОМНЫЕ разницы. А2, В1 - это тупо мычание.

Максим, ваша беда в том, что вы не можете опуститься до взгляда на ситуацию со стороны простых украинских граждан. Поверьте, мало кто из них мог себе позволить приобрести трешку в центре Киева. Соответственно и потребности у них совсем другие, и запросы другие, и сравнительная база иная.

Второй ньюнс: вы почему-то не хотите взглянуть на ситуацию в динамике.

Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.

То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения. Максим, ваша беда в том, что вы не можете опуститься до взгляда на ситуацию со стороны простых украинских граждан. Поверьте, мало кто из них мог себе позволить приобрести трешку в центре Киева. Соответственно и потребности у них совсем другие, и запросы другие, и сравнительная база иная.Второй ньюнс: вы почему-то не хотите взглянуть на ситуацию в динамике.Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения.

Все будет намного лучше. Иначе не было бы смысла воевать. Все будет намного лучше. Иначе не было бы смысла воевать. airmax78 Повідомлень: 41832 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:33 stm написав: airmax78 написав: Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю. Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю.

Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера. Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера.

Не скажу, сколько дней, но там что-то порядка 150-160 часов. Не знаю, сколько там было нерабочих дней на почте в декабре.

Плюс муж не работает, так что налоги насчитывались побожески. Не скажу, сколько дней, но там что-то порядка 150-160 часов. Не знаю, сколько там было нерабочих дней на почте в декабре.Плюс муж не работает, так что налоги насчитывались побожески. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:36 airmax78

Еще не было ни одной войны, чтобы после нее было лучше. Здесь идёт не про смысл, а про экономику. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:39 vitaliian написав: antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,



в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.



Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.



Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.



На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.



1. Если есть мотивация, то много чего можно сделать.

2. Вы не допускаете мысль, что Германию могли предпочесть те, кто учил немецкий хотя-бы в школе? А это уже не совсем с нуля.

Повторюсь, я за 2 с половиной года с полного нуля вышел по Инглишу где-то на В2, официально на В1+. Но по приезду в США был протестирован как эдвансд.

Повторюсь, с ПОЛНОГО нуля - не знал простейших слов, как произносятся буквы алфавита, считать до десяти.

Сейчас, хоть и не свободно, но вполне справляюсь с телефонными звонками по работе, общением с обслуживающими организациями, с чтением и письмеными скиллами практически нет проблем.

Грамматику и где-то 5000 слов освоил еще в Киеве, а тут уже проимпрувил лисеннинг и поприлипали технические термины по работе.

Так я не жил в США, когда учил язык и не так интенсивно учил как сейчас некоторые в Германии. 1. Если есть мотивация, то много чего можно сделать.2. Вы не допускаете мысль, что Германию могли предпочесть те, кто учил немецкий хотя-бы в школе? А это уже не совсем с нуля.Повторюсь, я за 2 с половиной года с полного нуля вышел по Инглишу где-то на В2, официально на В1+. Но по приезду в США был протестирован как эдвансд.Повторюсь, с ПОЛНОГО нуля - не знал простейших слов, как произносятся буквы алфавита, считать до десяти.Сейчас, хоть и не свободно, но вполне справляюсь с телефонными звонками по работе, общением с обслуживающими организациями, с чтением и письмеными скиллами практически нет проблем.Грамматику и где-то 5000 слов освоил еще в Киеве, а тут уже проимпрувил лисеннинг и поприлипали технические термины по работе.Так я не жил в США, когда учил язык и не так интенсивно учил как сейчас некоторые в Германии. rjkz

Повідомлень: 14204 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7446 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:41 airmax78 написав: vitaliian написав: antey1969 написав: Natt

Народ уже работу начинает присматривать.

Причем, на минималку уже не хотят Народ уже работу начинает присматривать.Причем, на минималку уже не хотят

То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,



в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.



Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.



Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.



На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский. То есть язык народ уже выучил? В нашей школе английский был с 1 класса,в старших классах по 12 английских в неделю (2 в день). Последнежие годы нас учили американцы, им на территории школы построили жилой дом. Технически в классах было всё, видео магнитофоны, проекторы, книги на английском, внешкольные кружки, конкурсы, концерты, викторины всё на английском.Даже при таком изобилии английский на уровне разговорного освоило не более 10% учеников, а на ин.яз. с моего класса поступило целых ДВА человека.Слабо верю, что у людей 30+ за год могут быть грандиозные успехи для трудоустройства. Шаурму крутить, полы/посуду/ окна мыть да, наверное. Официант уже нет, надо внимательно с 1раза на слух записать заказ.На минималку никто не хочет. Но Германия не перейдет ради переселенцев на украинский.

Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.

И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%. Да 100%. Нет ничего проще чем австрийский. Сел спокойно и выучил. Особенно людям за 40 заходит легко.И немецко-австрийские работодатели "не на минималку" только и ждут народ за 40, находящийся в Германо-Австрии на птичьих правах, который двух слов связать не может. Инфа 120%.



Мне почти 50.

Ничего? Мне почти 50.Ничего? rjkz

Повідомлень: 14204 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7446 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:44 rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:45 antey1969 написав: stm написав: airmax78 написав: Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю. Как вы блд там со своими А2-B1 себя нормально чухаете - я не знаю.

Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера. Антей ответил на этот вопрос так: знакомая работает курьером в дойче почте, 2200 з/п и всё ок. Явно 6 из 7 дней. Потом подучит и пойдёт карьера.

Не скажу, сколько дней, но там что-то порядка 150-160 часов. Не знаю, сколько там было нерабочих дней на почте в декабре.

Плюс муж не работает, так что налоги насчитывались побожески. Не скажу, сколько дней, но там что-то порядка 150-160 часов. Не знаю, сколько там было нерабочих дней на почте в декабре.Плюс муж не работает, так что налоги насчитывались побожески.

Сладкая история. Конечно все арийцы посчитав что это 150-160 часов чистыми за 2200, а другие 8-12 часами и с 42-45% налогов с 5000 получают 2900 в результате ой как обрадуются. Ладно, звездит ваша знакомая, но оставим это на её совести курьера в дойче почте Сладкая история. Конечно все арийцы посчитав что это 150-160 часов чистыми за 2200, а другие 8-12 часами и с 42-45% налогов с 5000 получают 2900 в результате ой как обрадуются. Ладно, звездит ваша знакомая, но оставим это на её совести курьера в дойче почте Востаннє редагувалось stm в Сер 08 лют, 2023 00:47, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3639 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 00:46 vitaliian написав: airmax78 написав: Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши. Сейчас: все горничные в этой гостинице - наши. я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого. я тоже знаю эту игру. Сначала тебя берут горничной, а потом на тебе женится какой-то богатый австриец. Горничная типа челенжа такого.



"Все-то вы знаете, ВанВаныч, везде-то вы были" (С) "Все-то вы знаете, ВанВаныч, везде-то вы были" (С) rjkz

Повідомлень: 14204 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7446 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 395396397398> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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