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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:55

stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:07

  antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:11

  stm написав:
  antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:18

  antey1969 написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.

Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))
Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.
Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели )))))))
stm
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  #<1 ... 395396397398
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