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#<1 ... 395396397398 Додано: Сер 08 лют, 2023 00:55 stm

История не такая сладкая, как вы думаете.

Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.

Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.

Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.

Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 01:07 antey1969 написав: stm

История не такая сладкая, как вы думаете.

Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.

Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.

Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.

Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много. История не такая сладкая, как вы думаете.Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) stm

Повідомлень: 3639 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 01:11 stm написав: antey1969 написав: stm

История не такая сладкая, как вы думаете.

Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.

Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.

Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.

Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много. История не такая сладкая, как вы думаете.Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе. Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе. antey1969 1

Повідомлень: 11727 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 01:18 antey1969 написав: stm написав: antey1969 написав: stm

История не такая сладкая, как вы думаете.

Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.

Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.

Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.

Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много. История не такая сладкая, как вы думаете.Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе. Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.

Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))

Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.

Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели ))))))) Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели ))))))) stm

Повідомлень: 3639 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 05:55 antey1969 написав: rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.



У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.

Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.

По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.

По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.

И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.

И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).

Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.

Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.

У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.

Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. rjkz

Повідомлень: 14206 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7447 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 06:07 stm написав: antey1969 написав: stm написав: Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе. Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.

Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))

Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.

Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели ))))))) Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели )))))))



Я думаю, что любое государство, в котором много иммигрантов, заинтересовано в скорейшей их адаптации и чтобы они стали на ноги. А для этого нужен язык.

Я знаю, что в США есть платные курсы, но кто на них идет пока не понимаю, потому что бесплатных - навалом. От откровенно бесполезных, я на такие тоже немного походил, до курсов при университетах, в том числе из Лиги Плюща. Я думаю, что любое государство, в котором много иммигрантов, заинтересовано в скорейшей их адаптации и чтобы они стали на ноги. А для этого нужен язык.Я знаю, что в США есть платные курсы, но кто на них идет пока не понимаю, потому что бесплатных - навалом. От откровенно бесполезных, я на такие тоже немного походил, до курсов при университетах, в том числе из Лиги Плюща. rjkz

Повідомлень: 14206 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7447 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 395396397398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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