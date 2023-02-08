|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 00:55
stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11727
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 01:07
antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.
Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 01:11
stm написав: antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.
Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))
Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11727
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 01:18
antey1969 написав: stm написав: antey1969 написав:stm
История не такая сладкая, как вы думаете.
Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.
Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.
Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.
Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.
Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))
Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.
Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))
Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.
Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели )))))))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 05:55
antey1969 написав:rjkz
Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.
У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.
Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.
По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.
По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.
И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.
И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).
Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.
Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.
У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.
Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14206
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7447 раз.
- Подякували: 4492 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 06:07
stm написав: antey1969 написав: stm написав:
Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))
Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.
Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))
Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.
Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели )))))))
Я думаю, что любое государство, в котором много иммигрантов, заинтересовано в скорейшей их адаптации и чтобы они стали на ноги. А для этого нужен язык.
Я знаю, что в США есть платные курсы, но кто на них идет пока не понимаю, потому что бесплатных - навалом. От откровенно бесполезных, я на такие тоже немного походил, до курсов при университетах, в том числе из Лиги Плюща.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14206
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7447 раз.
- Подякували: 4492 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|