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#<1 ... 396397398399> Додано: Сер 08 лют, 2023 06:07 stm написав: antey1969 написав: stm написав: Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе. Учит язык. Не попал в группу интенсива с женой, мест уже не было. Начал обучение с сентября на девятимесячном курсе.

Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))

Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.

Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели ))))))) Я так скажу, учитывая более миллиона уже наших, и при таких раскладах, мы уже отомстили Германии за медлительность с поставками оружия )))))Это так 430 взрослый, 298 младенец. Каждый месяц. Мужик не успевший на курсы даёт побожески налогообложение (это меньше налогов, всяких и разных). А ещё его надо обучить за бюджет до уровня А2-В1 9 месяцев. И ещё нормы на социальное жильё. И мед.страховочку.Мы, таки вместо орков захватим Берлин, как деды велели )))))))



Я думаю, что любое государство, в котором много иммигрантов, заинтересовано в скорейшей их адаптации и чтобы они стали на ноги. А для этого нужен язык.

Я знаю, что в США есть платные курсы, но кто на них идет пока не понимаю, потому что бесплатных - навалом. От откровенно бесполезных, я на такие тоже немного походил, до курсов при университетах, в том числе из Лиги Плюща. Я думаю, что любое государство, в котором много иммигрантов, заинтересовано в скорейшей их адаптации и чтобы они стали на ноги. А для этого нужен язык.Я знаю, что в США есть платные курсы, но кто на них идет пока не понимаю, потому что бесплатных - навалом. От откровенно бесполезных, я на такие тоже немного походил, до курсов при университетах, в том числе из Лиги Плюща. rjkz

Повідомлень: 14206 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7447 раз. Подякували: 4492 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 07:20 rjkz написав: antey1969 написав: rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.



У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.

Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.

По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.

По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.

И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.

И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).

Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.

Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.

У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.

Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью.

Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский. Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский. Bolt Повідомлень: 1579 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 09:21 stm написав: antey1969 написав: stm

История не такая сладкая, как вы думаете.

Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.

Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.

Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.

Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много. История не такая сладкая, как вы думаете.Здесь нужно понимать систему налогообложения Германии.Примерно 1000 евро дохода на человека облагаются налогами по минимуму.Два взрослых члена семьи, один не работает, значит по минимуму облагается доход в 2000 евро. А вот на то, что сверху уже идет обычное налогообложение.Если же к примеру холостой парень получит на руки 2200, значит он грязными имел почти 3800. Там тонкостей очень много.

Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали ))) Он инвалид? Детей понимаю, инвалидов тоже. Здоровый мужик на социале дающий Джек пот по налогам, заинтересовали )))

Ви не розумієте сучасне західне суспільство.

WLB, інклюзивний капіталізм, діверсіті...

Якщо жити є де, не голодний, навіщо напрягатися?

Що буде велика різниця між 2000 євро в місяць і 3000?

https://anekdotov.net/anekdot/all/dschzzkpkzhprvt.htm Ви не розумієте сучасне західне суспільство.WLB, інклюзивний капіталізм, діверсіті...Якщо жити є де, не голодний, навіщо напрягатися?Що буде велика різниця між 2000 євро в місяць і 3000? flyman

Повідомлень: 30558 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1444 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 09:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: antey1969 написав: rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.



У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.

Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.

По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.

По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.

И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.

И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).

Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.

Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.

У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.

Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. В мене найскладніше з розумінням на слух було - треба було подзвонити в США на гарячу лінію. А там IVR, тільки голосом якоїсь жіночки з сонячної Індії з відповідним акцентом. В мене найскладніше з розумінням на слух було - треба було подзвонити в США на гарячу лінію. А там IVR, тільки голосом якоїсь жіночки з сонячної Індії з відповідним акцентом. Faceless

Модератор Повідомлень: 32678 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1367 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:10 antey1969 написав: rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.

Говорение - это психологическое. Иногда людям сложно заставить себя говорить, если они не уверены в своих знаниях. Боязнь запнуться, не найти нужного слова, неправильно произнести. У меня так у жены было. Вначале с польским, потом с английским. Учила, проходила всякие курсы, по грамматике легко сделает некоторых аборигенов, но пришлось пинками заставлять заговорить.

А вот английский на слух я до сих пор иногда распознаю с трудом при общении с англичанами и американцами. Хотя использую его в работе уже много лет. Говорение - это психологическое. Иногда людям сложно заставить себя говорить, если они не уверены в своих знаниях. Боязнь запнуться, не найти нужного слова, неправильно произнести. У меня так у жены было. Вначале с польским, потом с английским. Учила, проходила всякие курсы, по грамматике легко сделает некоторых аборигенов, но пришлось пинками заставлять заговорить.А вот английский на слух я до сих пор иногда распознаю с трудом при общении с англичанами и американцами. Хотя использую его в работе уже много лет. Gastarbaiter Повідомлень: 2360 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:13 Re: Еміграція, заробітчанство "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)



Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.



Язык могут выучить не только лишь все, оказывается beee

Повідомлень: 259 З нами з: 17.12.22 Подякував: 8 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:25 Там главное мотивация и конечно, природная способность.



Я заставлял сына из-под палки учить английский язык - три раза в неделю возил на занятия - каждое по 2 часа - эти 2 часа я тратил на посещение супермаркета (скупиться) или тупо сидел в авто - ждал. Иногда мерз в авто...

Сын со мною спорил и ругался: "Папа, этот английский отбирает у меня 2 часа жизни... Я бы мог еще поиграть в "стрелялку"...

Но папа знал, что это нужно... И говорил: а ты у меня не отбираешь 2 часа жизни тоже: я их трачу за рулем и потом на сидение в кресле авто прямо под зданием курсов... А ведь папа мог бы их потратить на игру в преферанс с подругами мамы...

Это был аргумент...

К выпускному класу школы сын читал в переводе на английский язык Достоевского (я не ошибся: в переводе на английский язык) и зачитывался романами Айн Рэнд (англ. Ayn Rand [aɪn ɹænd]).

Мотивация, однако... ну и еще папа...

TOEFL сдал на 104 балла из 120 возможных. Получил стипендию в 20 000$.

НИКОГДА никаких репетиторов... Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лют, 2023 10:32, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 7355 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2941 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:27 airmax78 написав: antey1969 написав: Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.

То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения. Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения.

Все будет намного лучше. Иначе не было бы смысла воевать. . Иначе не было бы смысла воевать.



О, цікаво, за такою логікою нам неодмінно слід було встрягати в цю війну, бо вона нам вигідна!

Після неї ж буде набагато краще! Питання тільки для кого саме... О, цікаво, за такою логікою нам неодмінно слід було встрягати в цю війну, бо вона нам вигідна!Після неї ж буде набагато краще! Питання тільки для кого саме... drevlyanin Повідомлень: 1208 З нами з: 01.04.20 Подякував: 446 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:29 beee написав: "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)



Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.



Язык могут выучить не только лишь все, оказывается "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.Язык могут выучить не только лишь все, оказывается

Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Bolt Повідомлень: 1579 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 10:43 Bolt написав: Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.



Три ремарки:

1. Я тримав разом з поляком фірму в Любліні - то "вигавкався" польською так, що поляки дивувался.

В одного поляка відвисла щелепа, коли я в розмові випадково застосував слово "диха" (десятка).

Але читати було важко. Вже майже забув польську... не був в Польщі вже років 5...



2. В Польщі вже не сильно намазано медом.

Сьогодні розмовляв довго з нашим парубком - живе з родиною в одному містечку на кордоні із Німеччиною. Працює на встановленні скляних вітрин: має 8000 злотих на місяць. Жінка не працює (могла б влаштуватися на 16 злотих на годину).

Ну ось: курячі стегна/окорочка вартували 4 - тепер 8 злотих, свинина вартувала 8 злотих кіло - вже 16...

Трикімнатна квартира - оренда - 2 500 злотих...

Але в цілому 8 000 злотих на родину вистачає... Трохи мандрують Польщею...

Запропонували від фірми попрацювати на Кіпрі - не погодився... візьме замовлення на Голандії...



3. Арифметика: получається, що жінка - якби влаштувался б на роботу - заробляла б для чоловіка на 1 кіло сала/свинини на годину. Тобто в перекладі на гривні: 180-200 гривень на годину.

А подекуди с селах чоловіки працюють за 100-200 гривень на добу... Ну у великих містах - за 350... Три ремарки:1. Я тримав разом з поляком фірму в Любліні - то "вигавкався" польською так, що поляки дивувался.В одного поляка відвисла щелепа, коли я в розмові випадково застосував слово "диха" (десятка).Але читати було важко. Вже майже забув польську... не був в Польщі вже років 5...2.Сьогодні розмовляв довго з нашим парубком - живе з родиною в одному містечку на кордоні із Німеччиною. Працює на встановленні скляних вітрин: має 8000 злотих на місяць. Жінка не працює (могла б влаштуватися на 16 злотих на годину).Ну ось: курячі стегна/окорочка вартували 4 - тепер 8 злотих, свинина вартувала 8 злотих кіло - вже 16...Трикімнатна квартира - оренда - 2 500 злотих...Але в цілому 8 000 злотих на родину вистачає... Трохи мандрують Польщею...Запропонували від фірми попрацювати на Кіпрі - не погодився... візьме замовлення на Голандії...3. Арифметика: получається, що жінка - якби влаштувался б на роботу - заробляла б для чоловіка на 1 кіло сала/свинини на годину.А подекуди с селах чоловіки працюють за 100-200 гривень на добу... Ну у великих містах - за 350... Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 лют, 2023 10:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7355 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2941 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 396397398399> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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