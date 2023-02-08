Bolt написав:beee написав:"Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)
Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.
Язык могут выучить не только лишь все, оказывается
Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.
печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))
немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).
Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling