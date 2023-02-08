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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:46

  Bolt написав:
  beee написав:"Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)

Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.

Язык могут выучить не только лишь все, оказывается

Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.

печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))

немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).

Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling
beee
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