Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 396397398399 Додано: Сер 08 лют, 2023 10:46 Bolt написав: beee написав: "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)



Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.



Язык могут выучить не только лишь все, оказывается "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.Язык могут выучить не только лишь все, оказывается

Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.

печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))



немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).



Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling beee

Повідомлень: 259 З нами з: 17.12.22 Подякував: 8 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 11:51 akurt написав: Bolt написав: Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.



Три ремарки:

1. Я тримав разом з поляком фірму в Любліні - то "вигавкався" польською так, що поляки дивувался.

В одного поляка відвисла щелепа, коли я в розмові випадково застосував слово "диха" (десятка).

Три ремарки:1. Я тримав разом з поляком фірму в Любліні - то "вигавкався" польською так, що поляки дивувался.В одного поляка відвисла щелепа, коли я в розмові випадково застосував слово "диха" (десятка).

Якось малувато, краще оперувати bańkamy😉

Пы. Сы. Польский счёт хорошо учить и краткий курс истории, если на экзамене на гражданство будут спрашивать:

https://youtu.be/UAaW1BUSPP8 Якось малувато, краще оперувати bańkamy😉Пы. Сы. Польский счёт хорошо учить и краткий курс истории, если на экзамене на гражданство будут спрашивать: Bolt Повідомлень: 1581 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 12:09 beee написав: Bolt написав: beee написав: "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)



Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.



Язык могут выучить не только лишь все, оказывается "Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.Язык могут выучить не только лишь все, оказывается

Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать. Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.

печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))



немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).



Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling

У нас во Львове, на балконную дециметровую антену тянуло 2 канала польского телевидения, так что ещё подростком в 80-е годы смотря мульты начал потихоньку понимать о чем речь, непонятные слова смотрел в словаре. Потом на сериалы перешёл, в Польше того же Альфа лет на 7-8 раньше, чем у нас показывали. Ради черепашек ниндзя, специально сбегал со школы с уроков Бо по субботам с утра показывали, а мы учились. (90-91года)Потом напрасно посмотрел сериал M. A. S. H. после которого стал, как и главные герои расπιζдяем по жизни да и стиль общения с людьми позаимствовал от туда (кто смотрел хоть одну серию поймёт о чем я), 😎 У нас во Львове, на балконную дециметровую антену тянуло 2 канала польского телевидения, так что ещё подростком в 80-е годы смотря мульты начал потихоньку понимать о чем речь, непонятные слова смотрел в словаре. Потом на сериалы перешёл, в Польше того же Альфа лет на 7-8 раньше, чем у нас показывали. Ради черепашек ниндзя, специально сбегал со школы с уроков Бо по субботам с утра показывали, а мы учились. (90-91года)Потом напрасно посмотрел сериал M. A. S. H. после которого стал, как и главные герои расπιζдяем по жизни да и стиль общения с людьми позаимствовал от туда (кто смотрел хоть одну серию поймёт о чем я), 😎 Bolt Повідомлень: 1581 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 12:17 airmax78 написав: И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами. И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.

Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. andrijk777

Повідомлень: 4412 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21 drevlyanin написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.

То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения. Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета.То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения.

Все будет намного лучше. Иначе не было бы смысла воевать. . Иначе не было бы смысла воевать.



О, цікаво, за такою логікою нам неодмінно слід було встрягати в цю війну, бо вона нам вигідна!

Після неї ж буде набагато краще! Питання тільки для кого саме... О, цікаво, за такою логікою нам неодмінно слід було встрягати в цю війну, бо вона нам вигідна!Після неї ж буде набагато краще! Питання тільки для кого саме...

Ми йшли до цієї війни всі 30 років нашої незалежності. Держава пронизана корупцією; держава в якій шкурні інтереси відносно невеликої групи людей переважають (м'яко кажучи) будь-які національні інтереси; держава в якій

немає правосуддя; держава в якій на державні посади приводять не прозорі соціальні ліфти, а негативна селекція - така держава приречена. Всі це знали. Майже всім було пох. Зараз за збереження української національної держави, яка повністю інституціонально збанкротувала, українське суспільство платить життями найкращих його представників. Це ПЦ як несправедливо. Але після цієї війни у нас є тільки дві опції: побудувати цивілізовану європейську країну з докорінним викоренням всього, що я перелічив, або зникнути як держава і в кінці кінців - як нація.

Я вірю що цього разу в нас вийде побудувати нормальну країну.

І так, без цієї війни будь-які зміни затягнулися б ще на десятиріччя. Ми йшли до цієї війни всі 30 років нашої незалежності. Держава пронизана корупцією; держава в якій шкурні інтереси відносно невеликої групи людей переважають (м'яко кажучи) будь-які національні інтереси; держава в якійнемає правосуддя; держава в якій на державні посади приводять не прозорі соціальні ліфти, а негативна селекція - така держава приречена. Всі це знали. Майже всім було пох. Зараз за збереження української національної держави, яка повністю інституціонально збанкротувала, українське суспільство платить життями найкращих його представників. Це ПЦ як несправедливо. Але після цієї війни у нас є тільки дві опції: побудувати цивілізовану європейську країну з докорінним викоренням всього, що я перелічив, або зникнути як держава і в кінці кінців - як нація.Я вірю що цього разу в нас вийде побудувати нормальну країну.І так, без цієї війни будь-які зміни затягнулися б ще на десятиріччя. airmax78 Повідомлень: 41833 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 12:26 andrijk777 написав: airmax78 написав: И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами. И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.

Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Україна не зможе дозволити собі й надалі залишатись сировинною країною, тому що нам і нашим союзникам потрібно буде утримувати потужну армію в Україні. Так, деякий час нас будуть підтримувати так як зараз. Але не завжди. Тому створення високотехнологічної промисловості в Україні неминуче. Україна не зможе дозволити собі й надалі залишатись сировинною країною, тому що нам і нашим союзникам потрібно буде утримувати потужну армію в Україні. Так, деякий час нас будуть підтримувати так як зараз. Але не завжди. Тому створення високотехнологічної промисловості в Україні неминуче. airmax78 Повідомлень: 41833 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 396397398399 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостейМодератори: Faceless