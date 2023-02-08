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beee написав:"Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)
Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.
Язык могут выучить не только лишь все, оказывается
Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.
печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))
немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).
Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling
Bolt написав:Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.
Три ремарки: 1. Я тримав разом з поляком фірму в Любліні - то "вигавкався" польською так, що поляки дивувался. В одного поляка відвисла щелепа, коли я в розмові випадково застосував слово "диха" (десятка).
Якось малувато, краще оперувати bańkamy😉 Пы. Сы. Польский счёт хорошо учить и краткий курс истории, если на экзамене на гражданство будут спрашивать: https://youtu.be/UAaW1BUSPP8
beee написав:"Ой, я польську знаю як рідну солов'їну. Це ж моя друга мова" сказал мне мужик в Варшаве передавая мне обратно трубку, когда не смог разобрать вопрос таксиста)
Родственница, будучи замужем за поляком уже 5 лет, постоянно зовёт мужа, когда ей из банка звонят.
Язык могут выучить не только лишь все, оказывается
Думаю у меня польский где-то С1. То есть свободно поддерживаю разговор на любые темы (разве отдельные слова из профессионального оборота могу не знать) Мог бы спокойно ехать в Польшу, только знаю, что нефиг там делать.
печалька. зачем я тогда столько учил "дзень добры" и курва маць))
немецкий - что-то за гранью. он, конечно, красивый, потому что больше всего подходит металл песенкам (вспоминая Ohne Dich от созвучной с авиабазой - Rammstein).
Как романтично, например, звучит по-немецки "бабочка" - Schmetterling
У нас во Львове, на балконную дециметровую антену тянуло 2 канала польского телевидения, так что ещё подростком в 80-е годы смотря мульты начал потихоньку понимать о чем речь, непонятные слова смотрел в словаре. Потом на сериалы перешёл, в Польше того же Альфа лет на 7-8 раньше, чем у нас показывали. Ради черепашек ниндзя, специально сбегал со школы с уроков Бо по субботам с утра показывали, а мы учились. (90-91года)Потом напрасно посмотрел сериал M. A. S. H. после которого стал, как и главные герои расπιζдяем по жизни да и стиль общения с людьми позаимствовал от туда (кто смотрел хоть одну серию поймёт о чем я), 😎
airmax78 написав:И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає. Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти. А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
antey1969 написав:Во-первых, люди на новом месте уже обустраиваются, во вторых, многие подсознательно считают, что после войны в стране будет все как до 24го февраля. Но так уже не будет. И даже близко так не будет в экономике и в социальной политике. Просто банально потому, что на это не хватит доходов бюджета. То есть, сильно изменится еще и сравнительная база к моменту принятия решения.
Все будет намного лучше. Иначе не было бы смысла воевать.
О, цікаво, за такою логікою нам неодмінно слід було встрягати в цю війну, бо вона нам вигідна! Після неї ж буде набагато краще! Питання тільки для кого саме...
Ми йшли до цієї війни всі 30 років нашої незалежності. Держава пронизана корупцією; держава в якій шкурні інтереси відносно невеликої групи людей переважають (м'яко кажучи) будь-які національні інтереси; держава в якій немає правосуддя; держава в якій на державні посади приводять не прозорі соціальні ліфти, а негативна селекція - така держава приречена. Всі це знали. Майже всім було пох. Зараз за збереження української національної держави, яка повністю інституціонально збанкротувала, українське суспільство платить життями найкращих його представників. Це ПЦ як несправедливо. Але після цієї війни у нас є тільки дві опції: побудувати цивілізовану європейську країну з докорінним викоренням всього, що я перелічив, або зникнути як держава і в кінці кінців - як нація. Я вірю що цього разу в нас вийде побудувати нормальну країну. І так, без цієї війни будь-які зміни затягнулися б ще на десятиріччя.
airmax78 написав:И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає. Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти. А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Україна не зможе дозволити собі й надалі залишатись сировинною країною, тому що нам і нашим союзникам потрібно буде утримувати потужну армію в Україні. Так, деякий час нас будуть підтримувати так як зараз. Але не завжди. Тому створення високотехнологічної промисловості в Україні неминуче.