|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55
Bolt написав: rjkz написав: antey1969 написав:rjkz
Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.
У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.
Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.
По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.
По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.
И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.
И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).
Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.
Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.
У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.
Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью.
Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский.
1.У индусов весьма специфическое произношение.
2. Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива, особенно, то что касается разговорного.
3. Дети должны быть в языковой среде и проблем не будет. Потребуется небольшое время на адаптацию и дальше оно пойдет как по маслу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14207
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7448 раз.
- Подякували: 4493 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:00
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.
Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.
Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.
Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?
П1. Заздрість.
П.2 Любителі халяви.(потенційні, або в минулому голосуни за гречку)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1584
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:14
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.
Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.
Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.
Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?
Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ
президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4419
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:18
Gastarbaiter написав:
Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?
Це взагалі смішно. Усі люди у світі одинакові. Українці просто бідні.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4419
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27
andrijk777 написав:
Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ
президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.
А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2362
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:34
rjkz написав:
Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива
Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32679
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 7687 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges
, Gastarbaiter
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|