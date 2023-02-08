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#<1 ... 397398399400 Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55 Bolt написав: rjkz написав: antey1969 написав: rjkz

Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами. Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.



У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.

Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.

По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.

По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.

И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.

И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).

Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.

Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.

У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.

Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью. У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью.

Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский. Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский.



1.У индусов весьма специфическое произношение.

2. Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива, особенно, то что касается разговорного.

3. Дети должны быть в языковой среде и проблем не будет. Потребуется небольшое время на адаптацию и дальше оно пойдет как по маслу. 1.У индусов весьма специфическое произношение.2. Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива, особенно, то что касается разговорного.3. Дети должны быть в языковой среде и проблем не будет. Потребуется небольшое время на адаптацию и дальше оно пойдет как по маслу. rjkz

Повідомлень: 14207 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7448 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 15:00 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.

Проєвропейське нарешті остаточно перемогло. Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.

Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.

Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати? Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

П1. Заздрість.

П.2 Любителі халяви.(потенційні, або в минулому голосуни за гречку) П1. Заздрість.П.2 Любителі халяви.(потенційні, або в минулому голосуни за гречку) Bolt Повідомлень: 1584 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 15:14 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.

Проєвропейське нарешті остаточно перемогло. Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.

Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.

Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати? Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився.Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

Ви ставите воза попереду вола!

Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.

Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію. Ви ставите воза попереду вола!Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагаліпрезиденти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію. andrijk777

Повідомлень: 4419 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 15:18 Gastarbaiter написав: Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати? Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

Це взагалі смішно. Усі люди у світі одинакові. Українці просто бідні. Це взагалі смішно. Усі люди у світі одинакові. Українці просто бідні. andrijk777

Повідомлень: 4419 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27 andrijk777 написав: Ви ставите воза попереду вола!

Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.

Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію. Ви ставите воза попереду вола!Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагаліпрезиденти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.

А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати". А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати". Gastarbaiter Повідомлень: 2362 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 15:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива

Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися Faceless

Модератор Повідомлень: 32679 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1368 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 397398399400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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