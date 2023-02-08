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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  antey1969 написав:rjkz
Здесь все отмечают, что основные проблемы с говорением. А понимание речи и письма в языковой среде идёт просто семимильными шагами.


У меня с пониманием была самая большая проблема пока учил в Украине.
Говорить - просто надо не бояться. Как только уходит страх - начинает нести.
По сути, я сначала начал читать и писать, потом говорить, а уж слышать не "шум моря" НАЧАЛ НАЧИНАТЬ примерно за год до отъезда.
По приезду сначала с пониманием на слух было очень туго, потом понемногу все больше и больше, но тяжело. Как-то было совещание с поставщиком, было почти все Правление, владелец компании-поставщика, его ассистентка и я.
И, к своему стыду, мой мозг просто отключил меня от перенапряжения где-то через час. 8 или 9 человек, пусть даже часть из них хоть и говорили на Инглище, но были русскоязычными,их легче было понимать, но часть, в том числе поставщик и его помощница, были американцами.
И вот, я вырубился. Не упал, но что-то наподобии сна на меня нашло. Хотелось-бы верить, что я не захрапел (такое водится за мной).
Председатель Правления потом мне выдал : "Когда ты заснул, я просто в ярость пришел". А у меня просто мозг отключился. Это было выше моих сил - слушать 9 человек и пытаться уловить как можно больше.
Потом пошло легче. И по телефону, что сначала вообще было недосягаемо.
У жены та-же проблема. Но как-то надо было срочно со страховой пообщаться, она просила меня, а я уставший был - капец, говорю - позвони, попроси подключить переводчика (это, кстати, повсеместно доступно при общении с банками, страховыми, по медицинским или социальным вопросам), она звонит, просит, ее пытаются соединить и ...звонок срывается. Так было раз восемь. Потом она дозвонилась, попала на какого-то чувака, попросила опять переводчика, а он с ней разговаривает, не реагирует на просьбу, она просит опять, он говорит, что у нее хороший Инглиш, она справится...короче, она начала говорить и они проговорили минут 20, все получилось. И после этого прошел страх того, что не поймешь и она стала говорить в других случаях и понимала все больше и больше.
Сейчас уже то, что когда-то казалось проблемой, кажется мелочью.

Малой хоть и учится в спецанглийской школе, пять уроков в неделю, но там практически не учат, да и дети, мягко говоря не совсем хотят учится. Отдал на курсы, там два раза в неделю по 80 мин, судя по тому, что оценки в школе поднялись на несколько баллов, какой-то результат есть. Но с говорением полная Ж. Поэтому на тех же курсах взяли, ещё курс спикинга. Малой сказал, что индийка ведёт. (Думал, что все иностранцы от нас евакуировались с началом войны. Бо их раньше в меде дофига училось. И немного в полутехе) Я ещё поинтересовался или нормальный у неё английский или хинди версия. Вроде стандартный англ. английский.


1.У индусов весьма специфическое произношение.
2. Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива, особенно, то что касается разговорного.
3. Дети должны быть в языковой среде и проблем не будет. Потребуется небольшое время на адаптацию и дальше оно пойдет как по маслу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:00

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.
Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.

Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився. :mrgreen:
Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

П1. Заздрість.
П.2 Любителі халяви.(потенційні, або в минулому голосуни за гречку)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:14

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Ми йшли до цієї війни тому що наше суспільство було розділене на 2 частини - проєвропейське і ватне.
Проєвропейське нарешті остаточно перемогло.

Підкажіть, а ті люди з ЗУ, що всіру возять товари із Польші, маючи "своїх" на таможні, але у той самий час обурюються тим, що Коломойський нагрів державу на скільки-то там мільярдів митних платежів - то вони до проєвропейських відносяться чи до ватних? Щось я погубився. :mrgreen:
Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:18

  Gastarbaiter написав:Чи ті люди, які зараз скупили усі спіральні лампочки в магазинах для обміну на леди - як їх категорізувати?

Це взагалі смішно. Усі люди у світі одинакові. Українці просто бідні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27

  andrijk777 написав:Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.

А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива

Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:07

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.

А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".

Згідний. І що???
Крим також хотів в РФ не через любов до РФ, а через те що там вищі зарплати/пенсії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:47

  andrijk777 написав:Згідний. І що???
Крим також хотів в РФ не через любов до РФ, а через те що там вищі зарплати/пенсії.

Те, що ні в який ЄС Україну в найближчі роки ніхто не візьме. Бо поки будуть підганяти норми та законодавство - волелюбний український нарід влаштує чергову революцію за право давати та брати хабарі.
З проєвропейського у цієї більшості тільки євробляхи (були).
Gastarbaiter
 
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