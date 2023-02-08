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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:38
airmax78 написав:
По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.
Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то
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Damien
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:58
andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:05
Damien написав: airmax78 написав:
По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.
Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то
Это он думает что гражданство у него в кармане. Ни откуда наших беженцев сейчас выгнать не могут. Но это пока действует статус. Если бы они хотели так автоматом всем дать гражданство, так чего бы не вид на жительство сразу выдавать?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09
phantom_systems написав: andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09
adeges написав: Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ
президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.
А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба?
Надеюсь, это сарказм
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:11
adeges написав:
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих
- що ще треба?
Шо?
В лучшем случае - безразличие.
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