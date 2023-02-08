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#<1 ... 398399400401 Додано: Сер 08 лют, 2023 19:38 airmax78 написав: По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.

1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.

2) UK и Швейцария - то же самое.

3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.

4) Польша - один большой вопрос. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.4) Польша - один большой вопрос.

Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то Damien

Повідомлень: 932 З нами з: 28.04.20 Подякував: 699 раз. Подякували: 746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 19:58 andrijk777 написав: Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. phantom_systems

Повідомлень: 2214 З нами з: 14.04.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 20:05 Damien написав: airmax78 написав: По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.

1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.

2) UK и Швейцария - то же самое.

3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.

4) Польша - один большой вопрос. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.4) Польша - один большой вопрос.

Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то

Это он думает что гражданство у него в кармане. Ни откуда наших беженцев сейчас выгнать не могут. Но это пока действует статус. Если бы они хотели так автоматом всем дать гражданство, так чего бы не вид на жительство сразу выдавать? Это он думает что гражданство у него в кармане. Ни откуда наших беженцев сейчас выгнать не могут. Но это пока действует статус. Если бы они хотели так автоматом всем дать гражданство, так чего бы не вид на жительство сразу выдавать? airmax78 Повідомлень: 41843 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09 phantom_systems написав: andrijk777 написав: Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте. Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте. airmax78 Повідомлень: 41843 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Ви ставите воза попереду вола!

Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.

Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію. Ви ставите воза попереду вола!Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагаліпрезиденти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.

А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати". А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".



ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба? ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба?



Надеюсь, это сарказм Надеюсь, это сарказм beee

Повідомлень: 267 З нами з: 17.12.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 20:11 adeges написав:

ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба? ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави,- що ще треба?

Шо? В лучшем случае - безразличие. Шо?В лучшем случае - безразличие. airmax78 Повідомлень: 41843 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 398399400401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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