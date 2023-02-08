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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:38
airmax78 написав:
По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.
Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:58
andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:05
Damien написав: airmax78 написав:
По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.
Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то
Это он думает что гражданство у него в кармане. Ни откуда наших беженцев сейчас выгнать не могут. Но это пока действует статус. Если бы они хотели так автоматом всем дать гражданство, так чего бы не вид на жительство сразу выдавать?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09
phantom_systems написав: andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:09
adeges написав: Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Ви ставите воза попереду вола!
Спочатку держава визначається куди рухатись, а потім це реалізує.
Чому в нас перші 14 років правили комуністи? Чому в Польщі не було Януковича, а у нас був? У нас взагалі УСІ
президенти(за виключенням Пороха) вибирались не по професійним якостям, а по тому куди він дивиться - в Європу чи в Росію.
А ви запитайте у тієї єврооріентованої частини: а чому саме вони хочуть у ЄС? Впевнений, що 99,9% асоціюють ЄС з роздачею грошей нахаляву. Ось і усе. Але при цьому щоб залишилась можливість, коли треба, щось там "порішати".
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба?
Надеюсь, это сарказм
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:11
adeges написав:
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих
- що ще треба?
Шо?
В лучшем случае - безразличие.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:29
airmax78 написав: andrijk777 написав: airmax78 написав:
И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Україна не зможе дозволити собі й надалі залишатись сировинною країною, тому що нам і нашим союзникам потрібно буде утримувати потужну армію в Україні. Так, деякий час нас будуть підтримувати так як зараз. Але не завжди. Тому створення високотехнологічної промисловості в Україні неминуче.
Неминуче? Ок, які саме високотехнологічні підприємства ви чи ваші родичі збираєтесь створити після війни? Чи то має робити хтось інший, як у тому анекдоті:
Є два варіанти: реалістичний і фантастичний
реалістичний-прилетять марсіани і все за нас зроблять;
фантастичний-ми самі все зробимо.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:34
airmax78 написав: adeges написав:
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих
- що ще треба?
Шо?
В лучшем случае - безразличие.
Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:34
andrijk777 написав: airmax78 написав:
И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення
, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
мудра думка, будівельник одобряє;
з пенсіонерами геніальне рішення, премія Нобеля 2023 гарантована
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:20
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым.
1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю.2) UK и Швейцария - то же самое.
3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже.
4) Польша - один большой вопрос.
Просветите как на самом деле в Англии. Друг туда уехал в марте, уверенно заявляет, что гражданство у него в кармане, вопрос только в количестве лет ожидания. Якобы выгнать его по закону не могут, если преступлений не совершал, а гражданство придет автоматически. Никаких особых навыков не имеет, полгода вообще ничего не делал, сейчас на какой-то фабрике сортирует что-то
Это он думает что гражданство у него в кармане. Ни откуда наших беженцев сейчас выгнать не могут. Но это пока действует статус. Если бы они хотели так автоматом всем дать гражданство, так чего бы не вид на жительство сразу выдавать?
Якщо маєш поручителя, то одразу видають пластик на три роки, фактично карта тимчасового перебування. Сидиш тихо, працюєш, платиш податки, продовжуєш і маєш згодом резидента, а там і громадянство.
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