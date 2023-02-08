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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:28

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  andrijk777 написав:Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.

Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

Практично всі, хто має якийсь бізнес, відмінний від мафу, сидять і пильнують його. Те саме і чиновники. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:33

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба?

Шо? :shock: В лучшем случае - безразличие.


Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...

Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?
Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:39

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.

А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 08 лют, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47

  Faceless написав:
  rjkz написав:Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива

Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися :mrgreen:


Я говорю о людях с достаточно высоким уровнем языка.
У меня один из членов правления - китаец. Говорит идеально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:57

  phantom_systems написав:
  andrijk777 написав:Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.

Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:00

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.

А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.

А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:14

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:
  andrijk777 написав:Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.

Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.

Заробляти і жити в штатах - так. Жити на пасивний дохід - вже не так однозначно)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:52

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Шо? :shock: В лучшем случае - безразличие.

Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...

Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?
Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры.
Ну, - 7 зараз, трохи морозець
Faceless
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