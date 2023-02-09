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#<1 ... 399400401402 Додано: Сер 08 лют, 2023 21:28 airmax78 написав: phantom_systems написав: andrijk777 написав: Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте. Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

Практично всі, хто має якийсь бізнес, відмінний від мафу, сидять і пильнують його. Те саме і чиновники. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.

Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись. Практично всі, хто має якийсь бізнес, відмінний від мафу, сидять і пильнують його. Те саме і чиновники. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись. gonchik74

Повідомлень: 178 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 21:33 adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:

ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих - що ще треба? ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави,- що ще треба?

Шо? В лучшем случае - безразличие. Шо?В лучшем случае - безразличие.



Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх... Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...

Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?

Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры. Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры. airmax78 Повідомлень: 41848 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 21:39 gonchik74 написав: airmax78 написав: Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте. Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.

Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022. Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022. airmax78 Повідомлень: 41848 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47 airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав: Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте. Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.

На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.

Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022. Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.

А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)

Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.

Нікого ні за що не агітую. А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.Нікого ні за що не агітую. Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 08 лют, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 178 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47 Faceless написав: rjkz написав: Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива

Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися



Я говорю о людях с достаточно высоким уровнем языка.

У меня один из членов правления - китаец. Говорит идеально. Я говорю о людях с достаточно высоким уровнем языка.У меня один из членов правления - китаец. Говорит идеально. rjkz

Повідомлень: 14208 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7449 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 21:57 phantom_systems написав: andrijk777 написав: Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.

Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.

Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду. Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду. andrijk777

Повідомлень: 4427 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 22:00 gonchik74 написав: airmax78 написав: gonchik74 написав: На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.

Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.

Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022. Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.

А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)

Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.

Нікого ні за що не агітую. А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.Нікого ні за що не агітую.

А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни. А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни. airmax78 Повідомлень: 41848 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 22:14 andrijk777 написав: phantom_systems написав: andrijk777 написав: Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.

Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.



Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.

А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії. Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.

Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.

Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.

Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду. Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.

Заробляти і жити в штатах - так. Жити на пасивний дохід - вже не так однозначно) Заробляти і жити в штатах - так. Жити на пасивний дохід - вже не так однозначно) gonchik74

Повідомлень: 178 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 22:52 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: Шо? В лучшем случае - безразличие. Шо?В лучшем случае - безразличие.

Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх... Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...

Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?

Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры. Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры. Ну, - 7 зараз, трохи морозець Ну, - 7 зараз, трохи морозець Faceless

Модератор Повідомлень: 32682 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1368 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лют, 2023 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності.

Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.



В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.



В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.



Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.



Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец.

"Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений beee

Повідомлень: 269 З нами з: 17.12.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 399400401402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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