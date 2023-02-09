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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:28
airmax78 написав: phantom_systems написав: andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.
Практично всі, хто має якийсь бізнес, відмінний від мафу, сидять і пильнують його. Те саме і чиновники. На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:33
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
ЄС - сила, закалюжжя - могила! Це всі знають. Закалюжжя - для молодих та здорових! Інші повинні страждати в ЄС, краще в Бельгії, Швейцарії або Ірландії, але можна і в Німеччині, Австрії, Франції. Медичне обслуговування, набагато дешевша нерухомість (оренда), фінансова підтримка від держави, гарне ставлення місцевих
- що ще треба?
Шо?
В лучшем случае - безразличие.
Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...
Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?
Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:39
gonchik74 написав: airmax78 написав:
Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.
На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.
Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47
airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав:
Наиболее инициативная часть населения сейчас на фронте.
На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.
Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Сер 08 лют, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:47
Faceless написав: rjkz написав:
Любой не нейтив говорит разборчивей нейтива
Таки не завжди. Було якось з китайцем намагався спілкуватися
Я говорю о людях с достаточно высоким уровнем языка.
У меня один из членов правления - китаец. Говорит идеально.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 21:57
phantom_systems написав: andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:00
gonchik74 написав: airmax78 написав: gonchik74 написав:
На фронт (ну не в штурмові бригади, звісно) йдуть, за моїм спостереженням, ті можновладці, які в подальшому роблять ставку на політичну кар‘єру.
Повернуться додому з закордону ті, кому до війни було «тепло» в Україні, ну або ті, хто палець об палець не хоче вдарити, щоб залишитись.
Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.
А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:14
andrijk777 написав: phantom_systems написав: andrijk777 написав:
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
Заробляти і жити в штатах - так. Жити на пасивний дохід - вже не так однозначно)
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:52
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Шо?
В лучшем случае - безразличие.
Эрмакс, что ж вы никак не порадуетесь чему нибудь. Ну разве в Вене вам хоть раз плюнули в спину? Или может хоть раз отказались говорить по английски, если на нем хоть два слова сами могут связать? Что ж вы все жалуетесь и жалуетесь. Уже и погода солнечная, и морозец приятный, а все не так. Эх...
Вы ж в Киеве, под обстрелами, какой морозец?
Мне пофиг на местных - я с ними не общаюсь. Но отношение хорошо понял во время поисков квартиры.
Ну, - 7 зараз, трохи морозець
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Додано: Сер 08 лют, 2023 23:20
Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності.
Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.
В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.
В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.
Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.
Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец.
"Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений
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