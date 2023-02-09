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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 01:53

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.

Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.

Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 02:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 02:10

  airmax78 написав:Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.

Опять стеб.
antey1969
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