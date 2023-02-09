andrijk777 написав:phantom_systems написав:Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.
Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло.