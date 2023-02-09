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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 01:53
andrijk777 написав: phantom_systems написав:
Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.
Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.
Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.
Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:03
Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:10
airmax78 написав:
Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.
Опять стеб.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:25
airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав:
Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.
А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
Чего вы этим добиваетесь?
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rjkz
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:31
beee написав:
Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності.
Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.
В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.
В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.
Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.
Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец.
"Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений
Если Вам надо свобода предпринимательства - это в Штаты, но надо выбирать штат очень внимательно, в некоторых предпринимательствовать не фонтан.
Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.
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rjkz
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Додано: Чет 09 лют, 2023 02:48
rjkz написав: airmax78 написав:
А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
Чего вы этим добиваетесь?
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
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