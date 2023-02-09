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#<1 ... 400401402403 Додано: Чет 09 лют, 2023 01:53 andrijk777 написав: phantom_systems написав: Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества. Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.

Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.

Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.

Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду. Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах.Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився.Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.

Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.



Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло. Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло. phantom_systems

Повідомлень: 2215 З нами з: 14.04.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лют, 2023 02:03 Re: Еміграція, заробітчанство Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною. airmax78 Повідомлень: 41851 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лют, 2023 02:10 airmax78 написав: Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною. Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.

Опять стеб. Опять стеб. antey1969 1

Повідомлень: 11729 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3495 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лют, 2023 02:25 airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав: Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022. Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.

А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)

Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.

Нікого ні за що не агітую. А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.Нікого ні за що не агітую.

А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни. А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.



Чего вы этим добиваетесь? Чего вы этим добиваетесь? rjkz

Повідомлень: 14210 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7449 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лют, 2023 02:31 beee написав: Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності.

Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.



В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.



В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.



Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.



Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец.

"Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності.Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец."Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений



Если Вам надо свобода предпринимательства - это в Штаты, но надо выбирать штат очень внимательно, в некоторых предпринимательствовать не фонтан.

Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась. Если Вам надо свобода предпринимательства - это в Штаты, но надо выбирать штат очень внимательно, в некоторых предпринимательствовать не фонтан.Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась. rjkz

Повідомлень: 14210 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7449 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лют, 2023 02:48 rjkz написав: airmax78 написав: А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни. А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.



Чего вы этим добиваетесь? Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду. Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду. airmax78 Повідомлень: 41851 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 400401402403 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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