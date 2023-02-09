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phantom_systems написав:Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения? А также дети школьного возраста, которых уже 2/3 уехало, а с учётом скорости их адаптации к новому окружению будет очень хорошо, если половину удастся вернуть. В результате будет не просто демографическая яма, а пропасть. Проблему пенсионеров будут решать не уменьшением пенсий, а уменьшением их количества.
Ні, не смущає. Ви концентруєтесь на мінусах, я на плюсах. Зокрема ці "ініціативні і трудоспобні" залишають робочі місця чи пусті ніші, що створює можливості для тих хто залишився. Життя покаже як воно буде. Але в США однозначно жити буде краще ніж в Україні, з цим спорити не буду.
Ещё до войны в маленьких городах и пгт был дефицит квалифицированных кадров. Не каких-то там уникально-топовых спецов, а просто работяг с прямыми руками. Слесарей, сварщиков, электриков, токарей-фрезеровщиков. Открывается производство, часто ориентированное на экспорт, предлагаются достаточно высокие зарплаты по украинским меркам, а производственный персонал взять в нужном кол-ве негде. Более того, даже те, кого удаётся найти, не задерживаются. Подучатся в процессе, наберутся опыта и сваливают в большие города или сразу за бугор, потому что на местности ни перспектив, ни инфраструктуры, просто мрак. Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает. Они никуда не стремятся уезжать, им по фиг на личностный рост и культурный досуг, да и на семью тоже. Но с качеством их работы не угадаешь, а сроки в любой момент сорвать могут, уйдя в запой на несколько дней.
Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло.
Ви не враховуєте принципову різницю між Україною та країнами що утворились при роспаді Югославії. Після її роспаду вони вже більше були нікомуине цікаві, тому що Сербію ніхто не боявся. Україна - це Західна Німеччина або Південна Корея сучасності - форпост на кордоні з ордою. Захід життєво зацікавлений в тому щоб Україна була сильною.
airmax78 написав:Якщо б євреї вважали так як вважажєте ви, історія Ізраїлю закінчилась би вже у 1948 або у 1967 максимум. А історія України - 24.02.2022.
А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте) Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням. Нікого ні за що не агітую.
А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
beee написав:Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності. Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.
В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.
В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.
Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.
Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец. "Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений
Если Вам надо свобода предпринимательства - это в Штаты, но надо выбирать штат очень внимательно, в некоторых предпринимательствовать не фонтан. Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.
airmax78 написав:А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
Чего вы этим добиваетесь?
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
airmax78 написав:А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
Чего вы этим добиваетесь?
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".
beee написав:Повернуться всі, хто до війни був підприємцем, а зараз в "захваті" від європейської зарегульованності. Розвинені країни вже давно корпоратизовані, а середній бізнес у вигляді франшиз - боргове ярмо.
В Києві я не бачу закритих мийок, клінік, нотаріусів чи клубів тощо.
В декількох ЖК переселенці з інших регіонів не закриваються, а відкривають бізнес: лавки, клініки, кафе тощо.
Головна проблема з освітою. Діти повинні отримувати освіту очно. Я взагалі не бачу великої кількості дітей.
Например я, зная, что меня больше не выпустят, вернулся в Киев. Но, если ребёнок не сможет пойти в 1 класс, то придётся его вывозить. И с большой долей вероятности, это билет в один конец. "Никто не виноват". Мы просто потеряем несколько поколений
Если Вам надо свобода предпринимательства - это в Штаты, но надо выбирать штат очень внимательно, в некоторых предпринимательствовать не фонтан. Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.
Думаю над этим. Здесь советовали Европу. Вы советовали США. Европа точно не подходит. Вопрос изучен. В США проблема с направлением: "в 9.00 я был миллионером. В 9.45 стал бомжом"
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".
А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.
phantom_systems написав: Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает.
Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою. Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали.
phantom_systems написав:Да и есть сомнения, что Украину после войны ждёт экономиеский бум. Гляньте ВНП на душу населения в Боснии, где 28 лет назад война закончилась, в Сербии и Черногории, по которым НАТО хорошо отбомбилось и Косово оторвало, и сравните с Хорватией и Словенией, на территории которых боевых действий не было и которые давно в ЕС. Разница огромна, а ведь сколько времени уже прошло.
Я живу на території, на якій не було бойових дій і не бомбили(мізер). Я куди? По шляху Чорногорії чи Хорватії? Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло. Різниця між Загребом і Сараєво: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison Не бачу "Разница огромна". І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід. *І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно?
drevlyanin написав: Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".
А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.
І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили? Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.