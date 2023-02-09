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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.


Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:05

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:А якби євреї свого часу накивали п‘ятами, як це зробили Ви, то що було б з Ізраелем? Продовжуйте)
Я роблю припущення виключно грунтуючись на власних спостереженнях і спілкуванні з оточенням.
Нікого ні за що не агітую.

А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.


Чего вы этим добиваетесь?

Щоб хтось купив його "прелесць" втридорога, за ціною 2021 р. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:29

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:50

  airmax78 написав:на профильной ветке
залишилось лише декілька напівголодних ріелторів-видумщиків
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