#<1 ... 401402403404 Додано: Чет 09 лют, 2023 14:57 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.

Чего вы этим добиваетесь?



Чего вы этим добиваетесь? Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду. Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.



Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.

Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.

"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Чего вы этим добиваетесь? Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду. Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.



Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.

"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной". Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения."Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".

Додано: Чет 09 лют, 2023 18:16 drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:

Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".

Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".

Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".

А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами. А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.



І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили?

Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится. І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили?Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.

Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там.

Але не випускають до Польщі владнати деякі справи.

Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі.

Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити.

Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там.

Але не випускають до Польщі владнати деякі справи.

Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі.

Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити.

А за кордоном загниваючий від сифілісу захід, Содом і Гомора, в неньці скрєпні скрепи

Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.

Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.

Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду. Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.



Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.

"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной". Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения."Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

