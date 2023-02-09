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airmax78 написав:А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.
Чего вы этим добиваетесь?
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения. "Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения. "Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".
drevlyanin написав: Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень".
А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.
І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили? Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.
Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там. Але не випускають до Польщі владнати деякі справи. Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі. Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити. А за кордоном загниваючий від сифілісу захід, Содом і Гомора, в неньці скрєпні скрепи
Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт. Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес. Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых. Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик: Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland
airmax78 написав: Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения. "Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
У меня уже давно такое ощущение, что Максим просто так стебется, гиперболизируя лозунги из телемарафона.
airmax78 написав:А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.
І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили? Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.
Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там. Але не випускають до Польщі владнати деякі справи. Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі. Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити. А за кордоном загниваючий від сифілісу захід, Содом і Гомора, в неньці скрєпні скрепи
Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини "до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни, суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
drevlyanin написав: Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини "до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни, суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
а меті треба і тут і там бувати, а не виїхати відмазки інфантильні в 73% уставших по приколу
drevlyanin написав: Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини "до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни, суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
а меті треба і тут і там бувати, а не виїхати відмазки інфантильні в 73% уставших по приколу
Зрозумів, говорити правду не на часі. п.с. Звідки впевненість, що при Пороху чи будь кому іншому, ситуація з виїздом 1860 під час війни вирішувалась би інакше?