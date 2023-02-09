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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А я агітую. Я всіх агітую повертатись в Україну. Якщо не зараз, то хоча б після закінчення війни.


Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:29

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Чего вы этим добиваетесь?

Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:16

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Точно не заради патріотичних закликів батальйонів "Монако" та "Відень". :wink:

А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.


І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили?
Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.

Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там.
Але не випускають до Польщі владнати деякі справи.
Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі.
Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити.
А за кордоном загниваючий від сифілісу захід, Содом і Гомора, в неньці скрєпні скрепи
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:24

Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:35

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

У меня уже давно такое ощущение, что Максим просто так стебется, гиперболизируя лозунги из телемарафона.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:42

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:А я не к ним обращаюсь - какое я право имею обращаться к нашим героям? Я обращаюсь к выехавшим и к тем кто стремится выехать любыми правдами и неправдами.


І як успіхи? Флая, Бігора чи ще кого вже вмовили?
Якби у батальйону Монако були мізки, то вже давно б почали фінансування українського аналога "вагнера". Але ніц, жадібність переважає. Побачимо чим це для них закінчится.

Мене не потрібно вмовляти. Я тут. А ти там.
Але не випускають до Польщі владнати деякі справи.
Тому що комусь тирити бабло і ловити хлопів на вулиці на часі, а дотримуватися законів неначасі.
Але древлянини і ко кажуть, що так і має бути, бо слуги народу і ніхто інший знає як народу служити.
А за кордоном загниваючий від сифілісу захід, Содом і Гомора, в неньці скрєпні скрепи


Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. :wink:
І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:03

  drevlyanin написав:ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.


так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:08

  drevlyanin написав:
Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. :wink:
І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.

а меті треба і тут і там бувати, а не виїхати
відмазки інфантильні в 73% уставших по приколу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:34

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Ну пля, Флай, ти хоч прочитай уважно про що мова-виділив жирним для не дуже зрячих. :wink:
І коли це я слуг нахвалював чи тобі забороняв кудись їхати? Але ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.

а меті треба і тут і там бувати, а не виїхати
відмазки інфантильні в 73% уставших по приколу


Зрозумів, говорити правду не на часі.
п.с. Звідки впевненість, що при Пороху чи будь кому іншому, ситуація з виїздом 1860 під час війни вирішувалась би інакше?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:36

  adeges написав:
  drevlyanin написав:ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.


так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?


А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!
drevlyanin
 
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