|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 21:44
flyman написав: drevlyanin написав:
п.с. Звідки впевненість, що при Пороху чи будь кому іншому, ситуація з виїздом 1860 під час війни вирішувалась би інакше?
злітайте в Оман, там розкажуть
Ну і до чого це? По суті питання є що сказати? А то ми люди маленькі і по Оманам не швендяємо.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1218
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:07
drevlyanin написав: adeges написав: drevlyanin написав:
ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?
А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!
Та ПЦ. Заклик повернутись до України по закінченні війни, викривлений у заклик до війни до переможного кінця. Така дешева маніпуляція. Але Адегес полюбляє все дешеве.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41866
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5143 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|