RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:44

  flyman написав:
  drevlyanin написав:п.с. Звідки впевненість, що при Пороху чи будь кому іншому, ситуація з виїздом 1860 під час війни вирішувалась би інакше?

злітайте в Оман, там розкажуть


Ну і до чого це? По суті питання є що сказати? А то ми люди маленькі і по Оманам не швендяємо. :cry:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 01.04.20
Подякував: 448 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:07

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.


так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?


А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!

Та ПЦ. Заклик повернутись до України по закінченні війни, викривлений у заклик до війни до переможного кінця. Така дешева маніпуляція. Але Адегес полюбляє все дешеве.
airmax78
 
Повідомлень: 41866
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5143 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 402403404405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron