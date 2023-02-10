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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:07
drevlyanin написав: adeges написав: drevlyanin написав:
ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.
так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?
А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!
Та ПЦ. Заклик повернутись до України по закінченні війни, викривлений у заклик до війни до переможного кінця. Така дешева маніпуляція. Але Адегес полюбляє все дешеве.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:36
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.
Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".
Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".
Если вы, также как я, официально для госструктур Украины находитесь за границей, то есть механизм продажи.
Я могу, я так думаю, если захочу, продать недвижимость в Украине, не въезжая в страну.
Кстати, если вы в "видрядженни" официально, то какая проблема въехать и выехать?
Может не все так бело и пущисто?
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