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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:07

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.


так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?


А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!

Та ПЦ. Заклик повернутись до України по закінченні війни, викривлений у заклик до війни до переможного кінця. Така дешева маніпуляція. Але Адегес полюбляє все дешеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:36

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".


Если вы, также как я, официально для госструктур Украины находитесь за границей, то есть механизм продажи.
Я могу, я так думаю, если захочу, продать недвижимость в Украине, не въезжая в страну.
Кстати, если вы в "видрядженни" официально, то какая проблема въехать и выехать?
Может не все так бело и пущисто?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:43

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".


Если вы, также как я, официально для госструктур Украины находитесь за границей, то есть механизм продажи.
Я могу, я так думаю, если захочу, продать недвижимость в Украине, не въезжая в страну.
Кстати, если вы в "видрядженни" официально, то какая проблема въехать и выехать?
Может не все так бело и пущисто?

Во-первых я не собираюсь продавать. Во-вторых это вам только кажется что можно продать не находясь в стране: начиная от тупо доверенности по которой квартиру за несколько сотен куе у вас никто в здравом уме не купит, заканчивая расчетом, который вы никак не сделаете. В-третьих: документы на въезд я сейчас оформляю. Но там тонны гембеля который придется решать уже на месте, в т.ч. в Одессе. И сколько это займет - никто сказать не может.
airmax78
 
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  #<1 ... 402403404405
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