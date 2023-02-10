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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:07

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:ле ж вказувати в якості причини
"до Польщі владнати деякі справи" в п'ятому десятку якось... Написав би чесно-до кінця війни,
суть та сама та принаймні без дитячих відмазок.


так же честно, как призывать к войне до победного конца - я так полагаю до взятия москвы, сидя за границей или в 100% броне?


А хто та де до такого закликав, покажіть пальцем!

Та ПЦ. Заклик повернутись до України по закінченні війни, викривлений у заклик до війни до переможного кінця. Така дешева маніпуляція. Але Адегес полюбляє все дешеве.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:36

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Уже неоднократно об этом писал. Украинцы должны вернуться и принять участие в строительстве новой Украины. А то мало того что сбежали во время войны "уступив" другим защищать Украину, так еще и помахав рукой решили устроить свою жизнь в другой стране. Так зачем парни погибают? Пусть себе по быстрячку CUAET оформят и все в Канаду.


Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".


Если вы, также как я, официально для госструктур Украины находитесь за границей, то есть механизм продажи.
Я могу, я так думаю, если захочу, продать недвижимость в Украине, не въезжая в страну.
Кстати, если вы в "видрядженни" официально, то какая проблема въехать и выехать?
Может не все так бело и пущисто?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:43

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Верх цинизма писать такой пост из Вены, продавая свое ЕДИНСТВЕННОЕ (то есть, не инвестиционное и не арендное) жилье в Украине, таким образом демонстрируя свои намерения.
"Вперед орлы, а я за вами. А если шухер - вы за мной".

Продавая кому и как сидя в Вене??? Я дразню гусей на профильной ветке видя как у народа подгорает от "декларируемой цены".


Если вы, также как я, официально для госструктур Украины находитесь за границей, то есть механизм продажи.
Я могу, я так думаю, если захочу, продать недвижимость в Украине, не въезжая в страну.
Кстати, если вы в "видрядженни" официально, то какая проблема въехать и выехать?
Может не все так бело и пущисто?

Во-первых я не собираюсь продавать. Во-вторых это вам только кажется что можно продать не находясь в стране: начиная от тупо доверенности по которой квартиру за несколько сотен куе у вас никто в здравом уме не купит, заканчивая расчетом, который вы никак не сделаете. В-третьих: документы на въезд я сейчас оформляю. Но там тонны гембеля который придется решать уже на месте, в т.ч. в Одессе. И сколько это займет - никто сказать не может.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 05:54

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав: Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает.

Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою.
Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали.

Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.

  andrijk777 написав:Різниця між Загребом і Сараєво:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
Не бачу "Разница огромна".

Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.

  andrijk777 написав:Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло.

О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.

  andrijk777 написав:І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід.
*І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно?

В Югославии не было большой разницы между отдельными её республиками. Что касается СССР, ВВП у него был как раз вдвое ниже, чем в США, при более высокой численности населения (288 против 248 млн. в 1990). Но смысла сравнивать нет, так как в СССР была совсем другая методика расчёта ВВП, сильно занижающая итоговый результат в одних отраслях и завышающая в других. Не учитывалась большая часть сферы услуг, так как там не было ценообразования от слова "вообще" (например, образование и медицина). Не было рынка жилой и коммерческой недвижимости. ВПК почти целиком не учитывался, так как почти вся продукция не ставилась на баланс в качестве основных фондов. Понятие коммерческой интеллектуальной собственности отсутствовало, оценка научно-исследовательских работ не проводилась, а расходы на них считались промежуточным потреблением. С другой стороны, цены на производимую в СССР продукцию не были рыночными, а так как абсолютное её большинство на экспорт не поступало, а провести адекватную переоценку в соответствии с принципами рыночной экономики практически нереально. Да и в чём считать, в советских рублях по произвольно установленному курсу? Есть смысл рассматривать лишь отдельные позиции в натуральных величинах, иначе сравниваем яблоки с апельсинами.
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