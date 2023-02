Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.

Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.

Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:

Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою.

Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали. Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою.Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали.

Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.



andrijk777 написав: Різниця між Загребом і Сараєво:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison

Не бачу "Разница огромна".

Різниця між Загребом і Сараєво:Не бачу "Разница огромна".

Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.



andrijk777 написав: Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло.

Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло.

О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.



andrijk777 написав: І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід.

*І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно? І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід.*І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно?

Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.

Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.

О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.

В Югославии не было большой разницы между отдельными её республиками. Что касается СССР, ВВП у него был как раз вдвое ниже, чем в США, при более высокой численности населения (288 против 248 млн. в 1990). Но смысла сравнивать нет, так как в СССР была совсем другая методика расчёта ВВП, сильно занижающая итоговый результат в одних отраслях и завышающая в других. Не учитывалась большая часть сферы услуг, так как там не было ценообразования от слова "вообще" (например, образование и медицина). Не было рынка жилой и коммерческой недвижимости. ВПК почти целиком не учитывался, так как почти вся продукция не ставилась на баланс в качестве основных фондов. Понятие коммерческой интеллектуальной собственности отсутствовало, оценка научно-исследовательских работ не проводилась, а расходы на них считались промежуточным потреблением. С другой стороны, цены на производимую в СССР продукцию не были рыночными, а так как абсолютное её большинство на экспорт не поступало, а провести адекватную переоценку в соответствии с принципами рыночной экономики практически нереально. Да и в чём считать, в советских рублях по произвольно установленному курсу? Есть смысл рассматривать лишь отдельные позиции в натуральных величинах, иначе сравниваем яблоки с апельсинами.

"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей? "Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей? fasser Повідомлень: 308 З нами з: 13.03.10 Подякував: 617 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:06 fasser написав: Bolt написав: Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.

Я не уточнял. Единственное, что он написал в границах кольца(кольцевая дорога?!) Я ввёл на тот сайт, что он дал параметры на 300к€+-25 к€, выдало, что и двушку можна взять:

https://www.daft.ie/property-for-sale/d ... rom=275000 Я не уточнял. Единственное, что он написал в границах кольца(кольцевая дорога?!) Я ввёл на тот сайт, что он дал параметры на 300к€+-25 к€, выдало, что и двушку можна взять: Bolt Повідомлень: 1586 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:52 Двушка… 300 000€… чи варто?

Я ось так порахував:

- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.

- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.

- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.

Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати. akurt

В Дубліні було би 1850€, тобто 300000, цілком нормально для рентабельності. Тим більше він так інаписав:"3%-ОК,5%-добре"(Рентабельність оренди)

