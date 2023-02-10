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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:24

Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 05:54

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав: Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает.

Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою.
Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали.

Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.

  andrijk777 написав:Різниця між Загребом і Сараєво:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
Не бачу "Разница огромна".

Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.

  andrijk777 написав:Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло.

О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.

  andrijk777 написав:І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід.
*І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно?

В Югославии не было большой разницы между отдельными её республиками. Что касается СССР, ВВП у него был как раз вдвое ниже, чем в США, при более высокой численности населения (288 против 248 млн. в 1990). Но смысла сравнивать нет, так как в СССР была совсем другая методика расчёта ВВП, сильно занижающая итоговый результат в одних отраслях и завышающая в других. Не учитывалась большая часть сферы услуг, так как там не было ценообразования от слова "вообще" (например, образование и медицина). Не было рынка жилой и коммерческой недвижимости. ВПК почти целиком не учитывался, так как почти вся продукция не ставилась на баланс в качестве основных фондов. Понятие коммерческой интеллектуальной собственности отсутствовало, оценка научно-исследовательских работ не проводилась, а расходы на них считались промежуточным потреблением. С другой стороны, цены на производимую в СССР продукцию не были рыночными, а так как абсолютное её большинство на экспорт не поступало, а провести адекватную переоценку в соответствии с принципами рыночной экономики практически нереально. Да и в чём считать, в советских рублях по произвольно установленному курсу? Есть смысл рассматривать лишь отдельные позиции в натуральных величинах, иначе сравниваем яблоки с апельсинами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:48

  Bolt написав:Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland

"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей?
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:06

  fasser написав:
  Bolt написав:Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland

"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей?

Я не уточнял. Единственное, что он написал в границах кольца(кольцевая дорога?!) Я ввёл на тот сайт, что он дал параметры на 300к€+-25 к€, выдало, что и двушку можна взять:
https://www.daft.ie/property-for-sale/d ... rom=275000
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:52

Двушка… 300 000€… чи варто?
Я ось так порахував:
- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.
- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.
- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.
Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:48

  akurt написав:Двушка… 300 000€… чи варто?
Я ось так порахував:
- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.
- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.
- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.
Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати.

В Дубліні було би 1850€, тобто 300000, цілком нормально для рентабельності. Тим більше він так інаписав:"3%-ОК,5%-добре"(Рентабельність оренди)
Bolt
 
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