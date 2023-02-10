Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 18:24
Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie
Додано: П'ят 10 лют, 2023 05:54
Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.
Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.
О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.
В Югославии не было большой разницы между отдельными её республиками. Что касается СССР, ВВП у него был как раз вдвое ниже, чем в США, при более высокой численности населения (288 против 248 млн. в 1990). Но смысла сравнивать нет, так как в СССР была совсем другая методика расчёта ВВП, сильно занижающая итоговый результат в одних отраслях и завышающая в других. Не учитывалась большая часть сферы услуг, так как там не было ценообразования от слова "вообще" (например, образование и медицина). Не было рынка жилой и коммерческой недвижимости. ВПК почти целиком не учитывался, так как почти вся продукция не ставилась на баланс в качестве основных фондов. Понятие коммерческой интеллектуальной собственности отсутствовало, оценка научно-исследовательских работ не проводилась, а расходы на них считались промежуточным потреблением. С другой стороны, цены на производимую в СССР продукцию не были рыночными, а так как абсолютное её большинство на экспорт не поступало, а провести адекватную переоценку в соответствии с принципами рыночной экономики практически нереально. Да и в чём считать, в советских рублях по произвольно установленному курсу? Есть смысл рассматривать лишь отдельные позиции в натуральных величинах, иначе сравниваем яблоки с апельсинами.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:48
"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:06
Я не уточнял. Единственное, что он написал в границах кольца(кольцевая дорога?!) Я ввёл на тот сайт, что он дал параметры на 300к€+-25 к€, выдало, что и двушку можна взять:
Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:52
Двушка… 300 000€… чи варто?
Я ось так порахував:
- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.
- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.
- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.
Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:48
В Дубліні було би 1850€, тобто 300000, цілком нормально для рентабельності. Тим більше він так інаписав:"3%-ОК,5%-добре"(Рентабельність оренди)
Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Через американський поребрік мабуть видніше.
Тобто ми нагинаємо "другу армію Світу" причому десь половина технологічного озброєння - своя. Але освіта та медицина - це профанація.
Дурень думкою багатіє)))
Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Найбільш ініціативна частина: директори, власники бізнесів, начальники відділів - в ЗСУ.
Виїхали переважно жінки, яких перекинило на дітях, які не розуміють, що можуть проїбати чоловіків; жінки 20-30, яким ще щось світить у Європі та одинокі жінки 35+, яким вже нічого не світить...
Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:40
З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.
Але кола людина не бачила іншого, то звичайно може будь що вважатись
Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:55
|