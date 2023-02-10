RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:24

Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland
Bolt
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 05:54

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав: Что касается освободившихся мест и созданных возможностей, так на них алкашей всегда хватает.

Тобто на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" прийдуть алкаші??? По-моєму у вас проблеми з логікою.
Ні, так не буде. Не переживайте, на місця "уехавших инициативных и трудоспособных" знайдуться не гірші. Ви сильно переоцінюєте тих що виїхали.

Так напишите, где они найдутся, учитывая демографическую пропасть. Импортируя азиатов и негров? Их Украина даже как перевалочный пункт мало интересует.

  andrijk777 написав:Різниця між Загребом і Сараєво:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
Не бачу "Разница огромна".

Очень поверхностное сравнение, но и оно показывает, что стоимость аренды недвижимости в Загребе в 2 раза выше. Да и по сфере услуг, в целом, аналогично.

  andrijk777 написав:Сербія - агресор, тому з ними зрозуміло.

О как. Сербия, пытавшаяся восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в Косово = агрессор. Хорватия, сделавшая то же самое в Краине = белая и пушистая. Несмотря на многочисленные военные преступления, задокументированные международными организациями. Главное не ошибиться с выбором покровителя, тогда не разбомбят и в историю правильно впишут.

  andrijk777 написав:І хто сказав що різниці не було до війни? У нас також Схід України живе гірше Заходу і це було до війни. Хоча на початку незалежності Схід жив краще ніж Захід.
*І ВВП не є показником рівня життя! В СРСР було велике ВВП, значить жили прекрасно?

В Югославии не было большой разницы между отдельными её республиками. Что касается СССР, ВВП у него был как раз вдвое ниже, чем в США, при более высокой численности населения (288 против 248 млн. в 1990). Но смысла сравнивать нет, так как в СССР была совсем другая методика расчёта ВВП, сильно занижающая итоговый результат в одних отраслях и завышающая в других. Не учитывалась большая часть сферы услуг, так как там не было ценообразования от слова "вообще" (например, образование и медицина). Не было рынка жилой и коммерческой недвижимости. ВПК почти целиком не учитывался, так как почти вся продукция не ставилась на баланс в качестве основных фондов. Понятие коммерческой интеллектуальной собственности отсутствовало, оценка научно-исследовательских работ не проводилась, а расходы на них считались промежуточным потреблением. С другой стороны, цены на производимую в СССР продукцию не были рыночными, а так как абсолютное её большинство на экспорт не поступало, а провести адекватную переоценку в соответствии с принципами рыночной экономики практически нереально. Да и в чём считать, в советских рублях по произвольно установленному курсу? Есть смысл рассматривать лишь отдельные позиции в натуральных величинах, иначе сравниваем яблоки с апельсинами.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 14.04.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:48

  Bolt написав:Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland

"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей?
fasser
 
Повідомлень: 308
З нами з: 13.03.10
Подякував: 617 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:06

  fasser написав:
  Bolt написав:Хто тут интересовался Ирландией. Списал я сегодня, с одноклассником, в Даблине живёт.
Если вкратце. Норм жилье в Дублине около 300тыс €+. В аренде такое 1700-1800 +€/мес.
Норм рентабельность по аренде 3-5% годовых.
Строят мало(бюрократия+коррупция по выделению земли). Порекомендовал ресурсик:
Property to Rent in Ireland | Daft.ie https://www.daft.ie/property-for-rent/ireland

"Норм жилье" за 300+ тыс это скорее всего небольшая однуха для холостяка/пары без детей?

Я не уточнял. Единственное, что он написал в границах кольца(кольцевая дорога?!) Я ввёл на тот сайт, что он дал параметры на 300к€+-25 к€, выдало, что и двушку можна взять:
https://www.daft.ie/property-for-sale/d ... rom=275000
Bolt
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:52

Двушка… 300 000€… чи варто?
Я ось так порахував:
- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.
- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.
- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.
Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7359
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2952 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:48

  akurt написав:Двушка… 300 000€… чи варто?
Я ось так порахував:
- приятель здає свій двоповерховий «Таунхаус» досить далеко від Дубліна за 850€ на місяць.
- орієнтир ціни на сьогодні його нерухомості 240 000€.
- орендар за ці гроші може прожити 240000/(850*12)=23 роки.
Це чинник того, щоби не купувати, а орендувати.

В Дубліні було би 1850€, тобто 300000, цілком нормально для рентабельності. Тим більше він так інаписав:"3%-ОК,5%-добре"(Рентабельність оренди)
Bolt
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

Через американський поребрік мабуть видніше.
Тобто ми нагинаємо "другу армію Світу" причому десь половина технологічного озброєння - своя. Але освіта та медицина - це профанація.
Дурень думкою багатіє)))
Denik
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  phantom_systems написав:Вас не смущает, что в первую очередь сваливает наиболее инициативная и трудоспособная часть населения?

Найбільш ініціативна частина: директори, власники бізнесів, начальники відділів - в ЗСУ.
Виїхали переважно жінки, яких перекинило на дітях, які не розуміють, що можуть проїбати чоловіків; жінки 20-30, яким ще щось світить у Європі та одинокі жінки 35+, яким вже нічого не світить...
Denik
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:40

  Denik написав:
  rjkz написав:Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

Через американський поребрік мабуть видніше.
Тобто ми нагинаємо "другу армію Світу" причому десь половина технологічного озброєння - своя. Але освіта та медицина - це профанація.
Дурень думкою багатіє)))


З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

Але кола людина не бачила іншого, то звичайно може будь що вважатись
adeges
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 14.03.06
Подякував: 336 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:55

  adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

А що з ними не так?
З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 26.02.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 401402403404>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1637)
10.02.2023 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.