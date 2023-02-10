Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України. Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³: 02.02.2023 Чт 89,0 $ Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша. Питання - а який сенс економити??? І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.
andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України. Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³: 02.02.2023 Чт 89,0 $ Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша. Питання - а який сенс економити??? І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.
Я не експерт, може й так. Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б. США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа - цього аргументу достатньо для нашої суперечки.
andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.
Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів. Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.
andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.
Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів. Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.
adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.
А що з ними не так? З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?
Я Вас огорчу. В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА. В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.