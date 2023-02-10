Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:37

rjkz написав: Gastarbaiter написав: adeges написав: З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж. З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

А що з ними не так?

З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують? А що з ними не так?З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?

Я Вас огорчу.

В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.

В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень. Я Вас огорчу.В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.В США самые бедные имеютесли у него страховка не очень.

Добавлю уточнение, что есть нюансы с медициной в США:1) если что-то "простое" - типа температуры - то никто и никак лечить не будет - "не морочьте голову" - пейте аспирин. И никому в голову не приходит вызвать "скорую помощь". В лучшем случае позвонить семейному доктору.2) если вас укусил клещ - был случай - и вы хотите проверить его на зловредные бактерии - не морочьте голову.3) Но если что-то серьезное - то вытащат "с того света" и будут ухаживать.Приятеля уложили на операционный стол по поводу аппендицита - он так боялся, что начался инфаркт - операцию бросили и начали спасать сердце - спасли. Но воспаление аппендикса-то никуда не делось - предложили лечение двумя видами экспериментальных антибиотиков - согласился - вылечили - без операции.Подписывал счета на страховую на огромные суммы - сам ничего не платил, только по ночам снились там "нули". Потом ему постоянно давали всякие лекарства бесплатно - он оценил, что в месяц дают на 100-200 долларов. Все за счет страховки.У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.Но ее содержат.Так что там есть специфика: что-то простое лечить не будут.Но если надо - спасают "по-взрослому".