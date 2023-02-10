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andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України. Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³: 02.02.2023 Чт 89,0 $ Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша. Питання - а який сенс економити??? І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.
andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України. Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³: 02.02.2023 Чт 89,0 $ Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша. Питання - а який сенс економити??? І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.
Я не експерт, може й так. Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б. США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа - цього аргументу достатньо для нашої суперечки.
andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.
Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів. Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.
andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.
Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів. Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.
adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.
А що з ними не так? З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?
Я Вас огорчу. В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА. В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.
adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.
А що з ними не так? З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?
Я Вас огорчу. В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА. В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.
Добавлю уточнение, что есть нюансы с медициной в США: 1) если что-то "простое" - типа температуры - то никто и никак лечить не будет - "не морочьте голову" - пейте аспирин. И никому в голову не приходит вызвать "скорую помощь". В лучшем случае позвонить семейному доктору. 2) если вас укусил клещ - был случай - и вы хотите проверить его на зловредные бактерии - не морочьте голову. 3) Но если что-то серьезное - то вытащат "с того света" и будут ухаживать. Приятеля уложили на операционный стол по поводу аппендицита - он так боялся, что начался инфаркт - операцию бросили и начали спасать сердце - спасли. Но воспаление аппендикса-то никуда не делось - предложили лечение двумя видами экспериментальных антибиотиков - согласился - вылечили - без операции. Подписывал счета на страховую на огромные суммы - сам ничего не платил, только по ночам снились там "нули". Потом ему постоянно давали всякие лекарства бесплатно - он оценил, что в месяц дают на 100-200 долларов. Все за счет страховки.
У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь. Но ее содержат.
Так что там есть специфика: что-то простое лечить не будут. Но если надо - спасают "по-взрослому". И все по страховке.
rjkz написав:Я Вас огорчу. В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА. В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.
Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу. А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше.
rjkz написав:Я Вас огорчу. В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА. В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.
Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу. А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше.
Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року)