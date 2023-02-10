RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:59

  rjkz написав:Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

А що в нас з будівельниками?
airmax78
 
Повідомлень: 41861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України.
Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³:
02.02.2023 Чт 89,0 $
Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша.
Питання - а який сенс економити???
І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.

А в ринку то газу Ви геть не розібралися, ні в світовому ні американському.
Падіння спотових цін на американському ринку
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
почалося через форс-мажор:
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny ... ortu-ssha/
влітку зупинився термінал по стисненню газу, через який йшло 20% американського експорту СПГ. Прогнозую, що ціни повернуться в діапазон 7-9 $ / MBtu, як термінал запрацює.
Denik
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:10

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України.
Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³:
02.02.2023 Чт 89,0 $
Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша.
Питання - а який сенс економити???
І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.

А в ринку то газу Ви геть не розібралися, ні в світовому ні американському.
Падіння спотових цін на американському ринку
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
почалося через форс-мажор:
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhenny ... ortu-ssha/
влітку зупинився термінал по стисненню газу, через який йшло 20% американського експорту СПГ. Прогнозую, що ціни повернуться в діапазон 7-9 $ / MBtu, як термінал запрацює.

Я не експерт, може й так.
Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.
США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа - цього аргументу достатньо для нашої суперечки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4440
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:19

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

А що з ними не так?
З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?


Чомусь можновладці майже всі лікуватись за кордон їздять. Особливо, коли щось серьозніше за ангіну.

І да, в Європах нема грошей - а лікують, так як в Україні за гроші не можуть.
adeges
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 14.03.06
Подякував: 336 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.

Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів.
Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.
Denik
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:38

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Але я давно запримітив що газ на американському ринку набагато дешевший ніж на світовому, що логічно, інакше ніякого експорту газу з США не було б.

Скраплення-доставка-регазифікація коштують десь 70-100 на 1000 кубів.
Немає світового ринку газу, є світовий ринок СПГ. А він преміальний, бо забезпечує Японію, Південну Корею, Великі міста Китаю, а тепер і всю Європу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.

Тобто, в себе за Х а за морем Х+100?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2610 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:02

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

А що з ними не так?
З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?


Я Вас огорчу.
В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.
В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14210
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7449 раз.
Подякували: 4493 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:37

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:З освітою погано у нас. З медициною для переважної більшості теж.

А що з ними не так?
З медициною усе просто: платиш гроші - лікуєшся, не платиш - чекаєш, поки само пройде. Але ж так усюди в світі. Чи може у США когось безкоштовно лікують?

Я Вас огорчу.
В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.
В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.


Добавлю уточнение, что есть нюансы с медициной в США:
1) если что-то "простое" - типа температуры - то никто и никак лечить не будет - "не морочьте голову" - пейте аспирин. И никому в голову не приходит вызвать "скорую помощь". В лучшем случае позвонить семейному доктору.
2) если вас укусил клещ - был случай - и вы хотите проверить его на зловредные бактерии - не морочьте голову.
3) Но если что-то серьезное - то вытащат "с того света" и будут ухаживать.
Приятеля уложили на операционный стол по поводу аппендицита - он так боялся, что начался инфаркт - операцию бросили и начали спасать сердце - спасли. Но воспаление аппендикса-то никуда не делось - предложили лечение двумя видами экспериментальных антибиотиков - согласился - вылечили - без операции.
Подписывал счета на страховую на огромные суммы - сам ничего не платил, только по ночам снились там "нули". Потом ему постоянно давали всякие лекарства бесплатно - он оценил, что в месяц дают на 100-200 долларов. Все за счет страховки.

У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.
Но ее содержат.

Так что там есть специфика: что-то простое лечить не будут.
Но если надо - спасают "по-взрослому". И все по страховке.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7360
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2952 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:38

  rjkz написав:Я Вас огорчу.
В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.
В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.

Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу.
А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 26.02.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:47

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я Вас огорчу.
В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.
В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.

Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу.
А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше.

Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32683
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 402403404405>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (830)
10.02.2023 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.