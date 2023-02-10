Навіщо?
А хтось же за це сплачує...
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55
Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.
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