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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.
Но ее содержат.

Навіщо?
А хтось же за це сплачує...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55

  Denik написав:Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.

Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.
andrijk777
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